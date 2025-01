A- A+

TURISMO Pernambuco tem aumento de 7,7% no número de turistas estrangeiros em 2024; veja ranking de países Apenas no mês de dezembro, Pernambuco recebeu 12.820 estrangeiros

Pernambuco recebeu mais de 67 mil turistas internacionais em 2024, um crescimento de 7,7% em relação a 2023, quando 62.559 estrangeiros visitaram o Estado.

Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur), Embratur e Polícia Federal (PF).

Apenas no mês de dezembro, Pernambuco recebeu 12.820 estrangeiros, um aumento de 61,52% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Portugal liderou o ranking dos principais emissores de turistas para Pernambuco em 2024, com 12.429 visitantes. A Argentina ficou em segundo, com 10.231 turistas. Em terceiro, apareceu o Uruguai, com 9.683.

Alemanha (6.025), Itália (5.304), Estados Unidos (5.077), França (4.143), Suíça (3.266), Espanha (2.574) e Reino Unido (2.349) fecham o top-10.

Ranking de turistas estrangeiros em Pernambuco em 2024 | Foto: Observatório do Turismo/Reprodução

O número de 2024 é o maior desde 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19. Em 2018 (121.169 visitantes) e 2019 (111.920), Pernambuco ultrapassou a marca dos 100 mil turistas estrangeiros.

"O crescimento expressivo é resultado do trabalho em conjunto entre o Ministério do Turismo e a Embratur para promover os destinos brasileiros no exterior. A chegada desses turistas fortalece a capacidade turística do nosso país, destacando-se pela diversidade cultural, gastronomia autêntica e paisagens deslumbrantes. Nosso objetivo é manter o Brasil como um destino atrativo, para que mais turistas do mundo inteiro possam descobrir as belezas que temos a oferecer", afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

A via de acesso mais usada pelos estrangeiros para chegar a Pernambuco foi a aérea, com 56.289 visitantes. Por via marítima, chegaram 11.138 turistas.

Além das tradicionais atrações do Recife, como o Marco Zero e a praia de Boa Viagem, Pernambuco se destaca por destinos como Olinda, Maragogi, Ilha de Itamaracá, Ipojuca e Bezerros. Esses locais oferecem uma mistura de praias paradisíacas, natureza exuberante e cultura rica.

Praia do Boldró, em Fernando de Noronha | Foto: Bruno Lima/MTur

Brasil

O ano de 2024 foi o melhor da história para o turismo internacional no Brasil, que alcançou a marca recorde de 6.657.377 turistas estrangeiros no ano, um crescimento de 12,6% em comparação a 2023.

Os estados de São Paulo (2.207.015), Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412) despontaram como as principais portas de entrada desses visitantes em 2024.

A Bahia liderou o ranking entre os estados nordestinos, com 140.721 estrangeiros visitantes em 2024. O Ceará ficou em segundo com 95.247.

