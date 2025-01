Pesos diferentes: Meta bloqueia críticas internas à nomeação de executivo de UFC

A- A+

A Meta está supostamente restringindo críticas internas ao anúncio do CEO Mark Zuckerberg, feito na segunda-feira, de que Dana White será adicionado ao seu conselho de administração. Citando o site 404 Media, o blog Gizmodo relatou a exclusão de comentários deixados por funcionários no Workplace, uma versão interna do Facebook acessível aos funcionários.

Alguns dos comentários destacaram um vídeo de 2022 mostrando White, um defensor declarado de Trump e CEO do Ultimate Fighting Championship, dando um tapa em sua esposa em uma festa de Ano-Novo. Ele nunca foi acusado pelo incidente.

De acordo com 404, destaca o Gizmodo, alguns funcionários expressaram entusiasmo com a nomeação ou fizeram comentários jocosos. Um funcionário, por exemplo, escreveu “W”, enquanto outro escreveu: “Vamos contratar Connor [McGregor] para o próximo treino depois do trabalho?”

Connor McGregor, um lutador do UFC, foi considerado culpado de agressão sexual por um tribunal civil depois que uma mulher o acusou de estupro em 2018.

Outros ficaram descontentes com a decisão da Meta e com os comentários comemorativos dos colegas. "É um pouco desanimador ver pessoas nos comentários celebrando um homem que foi filmado agredindo sua esposa e outro que foi recentemente condenado por estupro," comentou um funcionário.

"Eu até consigo relevar indivíduos que desconhecem os fatos, mas a Meta certamente fez sua devida diligência sobre White e concluiu que o que ele fez é aceitável. Sinto como se estivesse em outro planeta."

Gigantes da tecnologia como a Meta e o Google eram famosos em seus primeiros dias por permitirem discussões internas livres e dissidências, acreditando que isso tornaria os locais de trabalho mais agradáveis e levaria às melhores decisões sobre produtos.

Porém, à medida que essas empresas se expandiram e se tornaram corporações globais com centenas de milhares de funcionários, elas reduziram amplamente as discussões abertas ou protestos de funcionários.

Controvérsias de alto perfil, como o memorando anti-diversidade escrito por um ex-funcionário do Google, causaram muito tumulto interno, e as equipes de liderança do setor acabaram desistindo de tentar lidar com isso.

Ao remover os comentários sobre White, um membro da equipe de “Relações com a Comunidade Interna” da Meta explicou aos funcionários que eles violaram as regras internas de discussão da empresa, chamadas de “Expectativas de Engajamento da Comunidade” (CEE na sigla em inglês).

“Estou postando um comentário aqui com um lembrete sobre as CEE, já que vários comentários foram sinalizados pela comunidade para revisão. É importante que mantenhamos um ambiente de trabalho respeitoso, onde as pessoas possam dar o seu melhor. Precisamos lembrar que as CEE se aplicam à forma como nos comunicamos com e sobre membros de nossa comunidade – incluindo membros de nosso Conselho. Insultar, criticar ou antagonizar nossos colegas ou membros do Conselho não está alinhado com as CEE.”

De acordo com o Gizmodo, a equipe de comunicação da Meta ressaltou ao 404 que a empresa sempre teve regras diferentes para discussões internas e para aquelas que ocorrem em suas plataformas, incluindo o Facebook e o Instagram.

Desde que foi reeleito, Zuckerberg tem feito um esforço intenso para agradar Trump, começando com uma doação de US$ 1 milhão para a posse do ex-presidente.

No dia seguinte ao anúncio de nomeação de White para uma diretoria no conselho de administração, Zuckerberg fez uma série de anúncios sobre moderação de conteúdo em um vídeo que pode ser descrito como uma aula magistral de teatro político.

Os anúncios incluíam que a Meta abandonaria seu aparato de verificação de fatos em favor de um sistema de notas da comunidade no estilo X; deixaria uma pequena equipe de moderação no local, que seria realocada da Califórnia para o Texas “para eliminar preconceitos”; permitiria novamente o conteúdo político no Facebook e no Instagram depois de suprimi-lo nos últimos anos; e suspenderia as restrições sobre o conteúdo referente à discussão de gênero e imigração.

