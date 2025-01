A- A+

Petrobras Petrobras aumenta carga de trabalho presencial de funcionários. Veja as mudanças Novo modelo ocorrerá a partir de abril para empregados sem função gratificada e em maio para aqueles com funções como consultores e gerentes

A Petrobrás confirmou nesta quinta-feira que irá aumentar a carga de trabalho presencial de seus funcionários. Em comunicado, a empresa afirmou que a mudança passará a valer a partir do dia 7 de abril para empregados sem função gratificada e em 10 de março para aqueles com funções como consultores e gerentes.

Os funcionários deverão realizar o trabalho presencial, no mínimo, três dias por semana em vez de dois. De acordo com a empresa, esse modelo já é praticado por gerentes desde setembro de 2024.

"A Petrobras acompanha de forma continua a evolução das tendências e práticas de modelos de trabalho no Brasil e no mundo e, desde a implantação do projeto piloto, antes da pandemia, analisa as necessidades da empresa, buscando compatibilizar com os interesses dos empregados", publicou a empresa no comunicado.

Confira detalhes das mudanças:

O anúncio da Petrobras explica que os funcionários que optaram pela redução de jornada semanal poderão ficar em trabalho remoto em apenas um dia na semana. Já os novos empregados e empregadas só poderão solicitar a adesão ao trabalho híbrido depois de 18 meses de trabalho presencial integral.

Só podem continuar em teletrabalho integral de cinco dias aqueles que fazem parte de públicos específicos que já têm essas condições acordadas. Para os demais funcionários, os dias da semana de trabalho remoto deverão ser negociados com seus gestores, mas considerando necessariamente a segunda ou a sexta-feira como um dos três dias presenciais.

Com as mudanças, todos aqueles que optarem pelo trabalho híbrido deverão fazer nova adesão. A empresa informa ainda que divulgará novas orientções e prazos em breve, e que os funcionários que não aderirem às novas regras podem trabalhar integralmente no formato presencial.

"A ampliação da atuação presencial visa aprimorar os processos de gestão e a integração entre as equipes, contribuindo para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia, que está em fase de crescimento de projetos", disse, no comunicado.

