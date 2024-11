A- A+

NEGÓCIOS Petrobras deve lucrar até US$ 5,5 bi no trimestre, com projeções de dividendos extraordinários O mercado espera a distribuição de dividendos ordinários acima de US$ 2 bilhões

A Petrobras deve registrar um lucro líquido entre US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27,2 bilhões, com base na cotação de R$ 5,44 ao final de setembro) e US$ 5,5 bilhões (R$ 29,9 bilhões) no terceiro trimestre deste ano. A estatal divulga seus resultados nesta quinta-feira, após o fechamento das Bolsas.



O mercado espera a distribuição de dividendos ordinários acima de US$ 2 bilhões. Bancos também apostam na distribuição de dividendos extraordinários.

No terceiro trimestre do ano passado, o lucro da estatal foi de US$ 5,4 bilhões (R$ 26,625 bilhões). Para especialistas, o resultado, caso seja confirmado, pode ser considerado estável, influenciado pela queda na cotação do barril de petróleo no mercado internacional no período.



A commodity caiu de US$ 85 para US$ 71,1 entre julho e setembro.

Além disso, o resultado reflete o recuo de 6,5% na produção de petróleo e gás, que somou 2,689 milhões de barris por dia no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Petrobras, a queda foi influenciada pelos campos do pós-sal, com paradas programadas e declínio natural de produção, como na Bacia de Campos, e nas áreas em terra.

A estatal também registrou queda de 5,1% no volume de vendas de diesel no mercado interno. No caso da gasolina, o recuo foi de 7,3% no ano e de 4,8% entre julho e setembro. Em relatório, o Citi destacou "números reduzidos na comparação anual e trimestral" devido à menor produção de petróleo e aos preços mais baixos.

Para os analistas, esse cenário deve afetar a receita da companhia em dólar, que deve chegar a US$ 23 bilhões (cerca de R$ 125,12 bilhões) entre julho e setembro. No terceiro trimestre do ano passado, a receita chegou a US$ 25,552 bilhões (R$ 124,828 bilhões).

Os bancos também projetam a distribuição de dividendos. O BTG Pactual aposta em dividendos ordinários de US$ 2,1 bilhões. Em relatório, o banco também menciona a possibilidade de distribuição de recursos extraordinários.

O Santander espera dividendos ordinários de US$ 2,5 bilhões. O banco lembra que não seria uma surpresa uma distribuição adicional, já que a estatal pode distribuir até US$ 4,5 bilhões em dividendos extraordinários até o final do ano.

O Itaú BBA projeta dividendos ordinários de US$ 2,5 bilhões e outros US$ 2,6 bilhões em extraordinários, com base na "avaliação prospectiva dos próximos 24 meses, assumindo preços do petróleo de US$ 77 por barril em 2025, o limite atual de dívida bruta da empresa (de US$ 65 bilhões) e um nível de caixa de referência ideal de US$ 8 bilhões.

