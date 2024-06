A- A+

Petrobras Presidente da Petrobras defende exploração da Margem Equatorial com 'rigorosos padrões de segurança' Em cerimônia de posse na presença de ministros do governo federal, presidente da estatal destacou que a transição energética será financiada pelo setor de óleo e gás

Em cerimônia de posse, a presidente da Petrobras Magda Chambriard buscou conciliar em seu discurso a exploração de petróleo na Margem Equatorial com o desafio de acelerar a transição energética da estatal.

— A transição energética justa passa por reposição. Nessa linha, é fundamental desenvolver Margem Equatorial. Mas vamos desenvolver com rigorosos padrões de segurança e com processos de licenciamento — disse a executiva.

Magda ressaltou que os investimentos em exploração e produção de petróleo auxiliarão o processo de transição energética no país:

— Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. E é o petróleo que vai pagar essa conta.

A presidente da estatal disse ainda que quer acelerar o plano de investimentos da estatal para os próximos anos.

— Ainda esse ano vamos iniciar a plataforma de Mero 3 e vamos antecipar o início da produção do mar do Espírito Santo.

Magda também reforçou o interesse em ampliar os investimentos em parques de refino, com foco em "eficiência", além de citar a futura implantação do Trem 2 da refinaria Abreu e Lima para reduzir importação do diesel.

A presidente da estatal também destacou esforços para um programa de construção de navios que garanta "confiabilidade operacional e geração de valor" para a empresa e o setor naval brasileiro.

Os investimentos no setor de fertilizantes, um dos pilares defendidos pela presidente, também foi citado em seu discurso.

— A nossa retomada ao setor de fertilizantes tem uma razão cristalina: eles são uma boa oportunidade para ampliar significativamente o mercado de gás. O gás é o nosso produto — afirmou.

