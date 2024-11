Petrobras: plano de negócios foca em pré-sal e tem maior parte dos projetos renováveis em estudo

A- A+

A Petrobras anunciou que, dos US$ 111 bilhões que pretende investir entre 2025 e 2029, US$ 98 bilhões estão na carteira de projetos em implantação, enquanto outros US$ 13 bilhões correspondem a projetos em avaliação. No documento relativo ao seu plano de negócios — o primeiro sob a gestão de Magda Chambriard —, a estatal não menciona a Margem Equatorial e classifica a maior parte dos projetos de energia renovável como em estudo.

Ao detalhar o novo plano, a estatal afirmou que buscará conciliar o foco em óleo e gás com a diversificação em negócios de baixo carbono. “A companhia concentrará seus esforços no aproveitamento destas oportunidades do mercado de óleo e gás, com foco na reposição de reservas, na produção crescente com menor pegada de carbono e na ampliação da oferta de produtos mais sustentáveis e de maior qualidade no seu portfólio”, destacou em comunicado.

Dos projetos em implantação, que somam US$ 98 bilhões, a área de exploração e produção responde pela maior parte, com US$ 76 bilhões. Em seguida, aparecem a área de refino (US$ 16 bilhões) e gás e energias de baixo carbono (US$ 3 bilhões). A área corporativa da estatal absorve outros US$ 3 bilhões.



Nos projetos em avaliação, as energias renováveis ganham destaque, com US$ 8 bilhões dos US$ 13 bilhões. Refino soma US$ 4 bilhões, enquanto exploração e produção têm US$ 1 bilhão. De acordo com a Petrobras, os projetos em avaliação representam “oportunidades com menor grau de maturidade e sujeitas a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da execução”.

O plano aprovado contempla projetos e estudos em geração eólica e solar terrestre, além de bioprodutos, como etanol, biodiesel e biometano. Também estão previstos investimentos em hidrogênio de baixo carbono — utilizando gás natural como fonte de energia — e projetos de captura, transporte e armazenamento de carbono em empreendimentos de petróleo e gás.

Levando em conta todas as iniciativas de baixo carbono e os projetos de descarbonização das operações, a Petrobras planeja investir US$ 16,3 bilhões em transição energética, o que representa um aumento de 42% em relação ao plano anterior.

Na área de exploração e produção, os investimentos cresceram 5% em relação ao plano anterior, com o pré-sal respondendo por 60% do total. Paralelamente, o novo plano inclui projetos para aumentar a disponibilidade de gás e adotar um “olhar mais atento” sobre ativos maduros, com o objetivo de prolongar sua vida produtiva.

A estatal também estima a implantação de 10 novos sistemas de produção até 2029. Além disso, há cinco projetos já em implantação que ultrapassam 2029 e outros seis ainda em estudo.

Petrobras quer parcerias na área renovável

Em comunicado, a estatal disse que, em relações a projetos em geração renovável, a estratégia é buscar parceria com empresas de grande porte do setor, com o "objetivo de descarbonização das operações, integração da carteira de soluções de baixo carbono e captura de oportunidades de mercado no Brasil".

Em relação aos bioprodutos, que incluem as cadeias de etanol, biodiesel e biometano, a Petrobras disse que vai buscar "parcerias estratégicas minoritárias ou com controle compartilhado, com players relevantes do setor"

Veja também

AVIAÇÃO Espanha multa cinco companhias aéreas de baixo custo por práticas abusivas