ESTATAL Petrobras vai investir R$ 90 milhões para construir primeira planta de hidrogênio verde Unidade ficará no Rio Grande do Norte e deve entrar em operação no início de 2026

A Petrobras anunciou seu primeiro projeto para voltar ao segmento de energias renováveis. A estatal construir sua primeira planta-piloto para geração de hidrogênio verde na Usina Termelétrica do Vale do Açu, em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte.

O projeto está orçado em R$ 90 milhões. O hidrogênio será produzido a partir da energia solar, que vai gerar energia elétrica para quebrar as moléculas de água, separando, assim, o hidrogênio e o oxigênio.

A previsão é que a planta entre em operação no primeiro trimestre de 2026. Em nota, o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, disse que o projeto é piloto e fundamental na estratégia da companhia de investir em descarbonização.

"É o primeiro passo para futuras iniciativas comerciais no segmento de hidrogênio sustentável. A produção de hidrogênio renovável a partir da eletrólise da água utilizando energia solar não apenas reduz a emissão de gases de efeito estufa, como também promove o uso de recursos naturais abundantes e sustentáveis no país", destacou ele.

Desde a chegada do PT ao poder, a Petrobras voltou a incluir as fontes renováveis em seu plano estratégico de crescimento, abandonadas nas gestões anteriores. Assim, a estatal pretende investir, entre 2024 e 2028, cerca de US$ 5,5 bilhões, valor que inclui hidrogênio, captura de carbono, além de fontes solar e eólica.

Recentemente, durante a inauguração do Complexo de Energias Boaventura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a estatal será a maior produtora de hidrogênio verde do mundo.

Segundo a Petrobras, o projeto no Rio Grande do Norte tem cooperação com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (Senai ISI-ER) e será executado pela WEG.

Para produzir o hidrogênio, a usina solar de Alto Rodrigues terá sua capacidade de produção ampliada de 1,1 MW (megawatt) para 2,5 MW.

Segundo a Petrobras, o hidrogênio produzido será usado para geração de energia elétrica e também será destinado a estudos para ser misturado ao gás natural, com o objetivo de gerar eletricidade em equipamentos, como microturbinas.

"Vale ressaltar que a Petrobras é a primeira companhia brasileira a estudar os efeitos da adição de hidrogênio renovável ao gás natural em microturbinas", disse a estatal.

