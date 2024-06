Petrobras: superintendência do Cade aprova compra de ativos da empresa pela Perenco

A- A+

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Perenco da totalidade da participação detida pela Petrobras em determinados ativos relacionados à exploração de óleo e gás nos campos de Cherne e Bagre, no Polo de Garoupa, na Bacia de Campos (RJ).



A operação também inclui dois reservatórios EN20-RJS34 e EN30-RJS25 e, potencialmente, uma parte do reservatório NA-RJS19 - todos fronteiriços ao Campo de Namorado.



O valor da operação será de US$ 10 milhões.

De acordo com o processo, os campos de Cherne, Bagre e Namorado se encontram todos hibernados e sem produção desde março de 2020



A Perenco informou que a aquisição está "em linha com sua estratégia de valorização e reforço de seu portfólio na indústria brasileira de óleo e gás por meio de aquisições de campos maduros".



Já para a Petrobras, a operação está alinhada com sua estratégia de gestão de portfólio.

