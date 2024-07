A- A+

Mundo Petróleo sobe com morte de líder do Hamas aumentando risco geopolítico Alta ultrapassa os 2%, com o Brent sendo cotado acima de US$ 80 e o tipo Texas ultrapassando os US$ 76

O petróleo subiu depois que o Hamas afirmou que Israel matou seu líder político, Ismail Haniyeh, aumentando as tensões em uma região que produz cerca de um terço do petróleo bruto mundial.

O West Texas Intermediate (WTI) voltou a subir acima de US$ 76 por barril, enquanto o Brent também avançou, ficando acima de US$ 80.

Por volta das 5h45 (hora de Brasília), o petróleo tipo Texas registrava alta de 2,69%, sendo negociado a US$ 76,74. Já o Brent subia 2,35%, cotado a US$ 80,48.

O Hamas disse que Ismail Haniyeh foi morto em um ataque aéreo no Irã. Isso seguiu um ataque anterior de Israel em Beirute que matou um comandante sênior do Hezbollah.

Um alto dirigente do Hamas disse que o assassinato do líder do movimento palestino "não ficará impune".

Houve uma escalada no conflito desde o último fim de semana, quando um ataque do Hezbollah nas Colinas de Golã controladas por Israel matou 12 jovens, potencialmente colocando em risco as negociações de cessar-fogo em andamento entre Israel e Hamas.

Em um sinal de que os comerciantes de petróleo estão se protegendo contra mais conflitos, os volumes de chamadas do Brent foram os mais altos desde o início de junho, na terça-feira.

Um índice de volatilidade do mercado também está no nível mais alto desde o início do verão.

"Os detalhes ainda estão emergindo do Irã com o mercado atribuindo um prêmio de risco mais alto para o petróleo", escreveram os analistas da ING, Ewa Manthey e Warren Patterson.

O mercado tem avaliado o risco de que uma nova escalada possa afetar a produção e as exportações, particularmente do Irã.

Os preços do petróleo não reagiram de forma particularmente acentuada aos desenvolvimentos recentes da guerra, que vem acontecendo desde o início de outubro de 2023.

Os futuros ainda estão caminhando para uma queda mensal em julho, com o Brent caindo quase 7%.

Fora do Oriente Médio, o American Petroleum Institute disse que os estoques de petróleo bruto caíram 4,5 milhões de barris na semana passada.

Se confirmado por dados oficiais mais tarde nesta quarta-feira, isso marcaria a mais longa sequência de quedas desde janeiro de 2022.

Os traders também estão monitorando uma reunião do comitê da OPEP+ que ocorrerá na quinta-feira, bem como uma reunião do Federal Reserve sobre juros nesta quarta-feira, com expectativas de que as taxas permaneçam inalteradas.

Veja também

