Petróleo sobe, influenciado por tensão no Oriente Médio e reservas dos EUA Em Londres, o preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 2,65%

Os preços internacionais do petróleo subiram bruscamente nesta quarta-feira (31), influenciados por uma queda nas reservas de cru americano e um aumento das tensões no Oriente Médio, após o assassinato do líder do Hamas, atribuído a Israel.

Em Londres, o preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, cujo último dia de negociações foi na quarta-feira, subiu 2,65%, superando a marca dos 80 dólares, chegando a 80,72 dólares.

Em Nova York, por sua vez, o barril de West Texas Intermediate (WTI) - seu equivalente americano - para entrega no mesmo mês, subiu 4,25%, alcançando os 77,91 dólares.

Depois de ter perdido força por vários dias, devido às perspectivas sombrias do crescimento econômico na China, os preços começaram a subir significativamente no início da sessão devido às tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio.

Os preços do petróleo aceleraram sua alta após o anúncio, nesta quarta-feira, de uma nova redução dos estoques de cru nos Estados Unidos - a quinta consecutiva - durante a semana encerrada em 26 de julho, com uma queda de 3,4 milhões de barris (mb), superando a previsão do mercado, de 1,10 milhão.

