Peugeot 2008: nova linha chega ao Brasil com versões esportiva e 100% elétrica

A nova linha do Peugeot 2008, que deve chegar ao Brasil entre os meses de julho e agosto, promete trazer novas tecnologias e mecânica atualizada para se tornar mais competitivo entre os SUVs compactos.

A segunda geração do Peugeot 2008 vem em três versões: Active, Allure e a top de linha GT. Além disso, a marca francesa aposta na volta do E-2008, um modelo 100% elétrico.

O modelo, que está sendo fabricado em El Palomar, na Argentina adota a arquitetura CMP (Common Modular Platform) que já é utilizada pela atual geração do 208 e pode receber conjuntos mecânicos híbridos ou 100% elétricos.

A nova linha ganhou dimensões maiores. O comprimento total é de 4,30 m, entre-eixos de 2,60 m, 1,987 m de largura e 1,55 m de altura, além do porta-malas de 434 l.

Motorização e bateria

Nas versões à combustão, o motor vai ser o “Turbo 200” 1.0 flex de três cilindros e injeção direta capaz de gerar até 130 cv e 20,4kgfm de potência e torque máximos.

O câmbio é CVT com simulação de sete marchas no modo manual.

Já a versão eletrificada tem potência de 158 cv com torque de 260 Nm. A capacidade da bateria é de 54 kWh, fazendo com que o modelo tenha autonomia de 261 km PBEV, de acordo com o INMETRO.

Câmbio do Peugeot e-2008 três modos de condução: Eco, Normal e Sport. Foto: Peugeot/Divulgação

Com carregador monofásico de 11 kW, a recarga ficou mais rápida. Em 30 minutos, 80% da bateria pode ser carregada.

O câmbio é no modelo e-Toggle, que permite a mudança de condução de forma ágil e intuitiva e tem três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

Design

A grade é no estilo bodycolor que ostenta o novo logotipo PEUGEOT. Modelo também ganhou nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais integradas, que se somam aos faróis Full LED.

A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em LED que reinterpretam as emblemáticas três garras de maneira muito elegante.

Para completar o conjunto, as luzes de ré e os piscas também são em LED.

O lettering Peugeot se destaca na traseira, enquanto a identificação da versão 100% elétrica é feita por meio de um monograma com a letra “E” seguido da nomenclatura 2008 – tudo em nova grafia.

A identificação da versão 100% elétrica é feita por meio de um monograma com a letra “E” seguido da nomenclatura 2008. Foto: Peugeot/Divulgação

Para arrematar, o modelo ostenta a badge GT, sua configuração.

As rodas são diamantadas e com 18 polegadas.

Revestido em couro e com costura na cor verde, o volante Sport Drive compacto ostenta o novo logotipo da marca ao centro e o novo emblema GT em sua base, além de alojar comandos do sistema multimídia (fontes de áudio e telefone), bem como os controles de volume e voz.

O painel de instrumentos digital estrategicamente posicionado ao nível dos olhos, por cima do volante, tem novo design de telas, tela de 10 polegadas de alta definição e, ainda, é totalmente personalizável, permitindo a organização e disposição das informações de acordo com as preferências do condutor.

No centro do painel está o inédito sistema de entretenimento PEUGEOT i-Connect®, que dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas de alta definição.

O carro também ganhou espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, que permite conexão com os recursos do smartphone sem o uso do cabo.

A Peugeot manteve as teclas tipo “piano”, localizadas logo abaixo da tela central, para facilitar o acesso às principais funções do carro.

Dentro da cabine, o tratamento Black Design, por exemplo, dá o tom de exclusividade garantindo uma pegada esportiva ao interior – assim como os detalhes cromados aplicados nas maçanetas internas, frisos dos difusores de ar e painel.

Os conhecidos pedais são esportivos, em alumínio, assim como a soleira Peugeot. Na versão elétrica, os tapetes trazem o bordado GT e costura verde nos detalhes internos e painéis de porta.

Os bancos são em couro Alcântara.

O novo Peugeot E-2008 dispõe, ainda, de um conjunto de luzes em LED para ambientação do habitáculo, totalmente personalizável, e teto solar panorâmico.

Porta-malas tem capacidade de 434 l. Foto: Peugeot/Divulgação

Tecnologia e segurança

O modelo conta três tomadas USB-C de série (uma à frente e duas atrás), além de uma tomada USB-A (frente), Visio Park 360°, carregador por indução (wireless charge) e 6 airbags, além do Peugeot Driver Assist com alerta de ponto cego; alerta de colisão; frenagem de emergência automática; auxílio de farol alto; reconhecimento automático de sinalização de velocidade; detector de fadiga; piloto automático inteligente (ACC); alerta e correção de permanência em faixa; Hill Assist; e freio de mão com acionamento elétrico.

Preço

Os valores ainda não foram divulgados, mas a estimativa é que varie entre R$ 130 mil a R$ 170 mil dependendo do modelo.

