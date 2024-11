Peugeot: dinastia centenária de automóveis escolhe sucessor; saiba quem é

A- A+

A família bilionária Peugeot está dando um passo importante em seu tão esperado plano de sucessão com a decisão de elevar um herdeiro da nona geração à liderança de sua combalida firma de investimentos - que, através de suas participações nas demais empresas, na prática supervisiona os negócios familiares..

Edouard Peugeot, de 40 anos, substituirá seu pai, Robert, de 74 anos, como presidente da Peugeot Invest na assembleia anual de acionistas em maio de 2025, segundo um comunicado da empresa. Com a notícia, as ações da empresa caíram 1,8% em Paris na quinta-feira, acumulando uma queda de 31% no ano.

Dinastia industrial proeminente na França desde 1810

Os Peugeots, cuja história no setor automotivo remonta a 1810, estão entre as dinastias industriais mais proeminentes da França. A transição iminente ocorre após um período tumultuado para a empresa de investimentos, que é quase 80% de propriedade da família e tem enfrentado pressão de acionistas minoritários críticos de seu desempenho.

Robert Peugeot, herdeiro da oitava geração e que tem sido CEO ou presidente há mais de duas décadas, mais recentemente colocou a empresa em "modo de compras".

Caçula, Edouard atuou antes no JPMorgan

Seu filho mais novo e futuro sucessor, Edouard, iniciou sua carreira no JPMorgan Chase & Co. antes de ingressar na TowerBrook Capital Partners em 2011, onde continuará como diretor-gerente, segundo o comunicado.

Edouard integra o Conselho da Peugeot Invest desde 2020. Outros parentes no Conselho incluem Armand Peugeot, Rodolphe Peugeot, Pascaline Peugeot-de Dreuzy, Camille Roncoroni e Sophie Banzet-Berets.

Na semana passada, a Peugeot Invest anunciou a compra de uma participação na especialista em fragrâncias e aromas Robertet SA por €125 milhões (US$ 132 milhões). A empresa, sediada em Grasse, na França, é listada na Bolsa de Paris e foi fundada em 1850 pela família Maubert, que permanece como acionista controladora.

A Peugeot Invest faz parte do esforço da família para diversificar os negócios, mas continua sendo uma das principais acionistas da montadora Stellantis NV, por meio de sua entidade Peugeot 1810, que detém 51%. A Stellantis, que possui as marcas Chrysler e Fiat, fundiu-se com a Peugeot em 2021.

A empresa de investimentos também possui participações minoritárias em uma variedade de empresas, incluindo o banco Rothschild & Co. e a Spie SA, além de fundos de private equity. Seu valor líquido de ativos caiu para € 5,65 bilhões R$ 34,5 bilhões) em 30 de junho, em parte devido à queda no preço das ações da Stellantis. Isso se compara a uma capitalização de mercado de € 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões).

