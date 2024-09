A- A+

alemanha PIB da Alemanha pode ter estagnação ou leve contração no 3º trimestre, avalia Bundesbank O Banco considerou que o consumo privado ainda não está ganhando dinamismo na Alemanha, mesmo com condições favoráveis

A economia da Alemanha pode ter estagnação ou leve contração do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, avaliou o Banco Central do país, conhecido como Bundesbank.

"Contudo, não se espera atualmente uma recessão no sentido de um declínio significativo, generalizado e duradouro da produção econômica", pontuou o BC alemão em relatório mensal de setembro, publicado nesta quinta-feira, 19.

O Bundesbank considerou que o consumo privado ainda não está ganhando dinamismo na Alemanha, mesmo com condições favoráveis, que incluem aumento acentuado de salários coletivos e perspectivas no mercado de trabalho, relativamente, estáveis. O BC alemão destacou que a propensão para poupar aumentou novamente.

O documento citou ainda que a produção na indústria e o setor de construção tiveram um início fraco no terceiro trimestre de 2024, já que o aumento da incerteza da política econômica está exercendo pressão sobre os investimentos das empresas.

Além disso, o Bundesbank observou que o nível elevado dos custos de financiamento ainda é sentido, o que atenua a procura de bens de investimentos e de serviços de construção, em particular.

Um ponto positivo destacado pelo BC alemão é que há sinais de ligeira recuperação nas novas encomendas do exterior, ainda que em um ritmo insuficiente para amenizar a falta de pedidos como um todo.

Veja também

Banco Mundial Banco Mundial aumenta financiamento climático em 10%