Plano Safra Plano Safra: Banco do Brasil apresenta investimento de R$ 260 bilhões para 2024/2025 Banco é o maior agente operador do Plano Safra do País

Nesta quinta-feira (18), o Plano Safra 2024/2025 foi apresentado pelo Banco do Brasil (BB), com o investimento recorde de R$ 260 bilhões.

O valor destinado é 13% maior que o último ciclo Safra. O objetivo é reforçar o compromisso do Banco do Brasil em apoiar a agricultura familiar e empresarial.

“Queremos reforçar o compromisso do Banco do Brasil apoiar a agricultura familiar, empresarial, as cooperativas, o desenvolvimento dos municípios por meio do agronegócio. Queremos levar inovação, tecnologia e elevar o nível do Estado para se tornar, ainda mais, uma referência do agro no Nordeste”, pontuou o Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas.

