Plaza shopping inicia campanha para arrecadação de material escolar

O Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promove até o dia 31 de janeiro a campanha “Janeiro – Tarefa de Todos”. A iniciativa tem como objetivo arrecadar materiais escolares, novos ou usados em bom estado, para a Casa da Criança Marcelo Asfora (CCMA), que atende cerca de 100 crianças da comunidade local.

Os interessados podem fazer as doações no ponto de coleta instalado no piso L1 do shopping, próximo aos caixas eletrônicos. Entre os itens aceitos estão resmas de papel, lápis de cor, cadernos, borrachas, tintas, pincéis e jogos pedagógicos.

“Com o início do período escolar, muitas famílias de baixa renda não têm condições de arcar com o mínimo necessário para que os filhos comecem o ano letivo. Sabemos o quanto esses materiais são fundamentais para a promoção de atividades de reforço ao aprendizado das crianças”, destacou Jakeline Soares, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping.

A Casa da Criança Marcelo Asfora, criada em 1991, oferece apoio pedagógico, atendimento médico, odontológico e psicológico, além de oficinas de arte e cultura. As atividades da instituição, que não tem fins lucrativos, têm início previsto para fevereiro.

Serviço:

Campanha de arrecadação de material escolar “Janeiro – Tarefa de Todos”

Quando: até 31 de janeiro

Onde: ponto de arrecadação no piso L1 do Plaza Shopping, Casa Forte, Recife

O que doar: materiais escolares, como resmas de papel, cadernos, lápis de cor, jogos pedagógicos, entre outros itens em bom estado.

