Por que Tailândia, Itália e Hong Kong lideram lista dos 50 melhores hotéis do mundo?

A- A+

Os fundadores das listas dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo e dos 50 Melhores Bares do Mundo se uniram pelo segundo ano consecutivo e para eleger os hotéis mais incríveis para se hospedar redor do mundo. Desta vez, o Capella Bangkok, na Tailândia, foi eleito o melhor.

O escolhido está entre um grupo de novos resorts à beira do rio em Bangkok que elevaram o nível de luxo da cidade. Todos os seus quartos têm vista para o rio Chao Praya, e os locais de jantar incluem um restaurante francês de gastronomia assinado por Mauro Colagreco e o Phra Nakhon, à beira do rio, que se tornou uma cena lendária de brunch para os locais e visitantes elegantes. Sua piscina, cercada por vegetação exuberante, quase faz você se sentir transportado instantaneamente para uma das ilhas tailandesas.

No entanto, o título de Melhor do Mundo é subjetivo, e não uma determinação científica. Para chegar aos resultados, a equipe do World’s 50 Best pede a 600 jurados anônimos que classifiquem os sete melhores hotéis em que se hospedaram nos últimos 18 meses.

Veja a lista completa:

Capella Bangkok Passalacqua, Lake Como, Italy Rosewood Hong Kong Cheval Blanc Paris The Upper House, Hong Kong Raffles Singapore Aman Tokyo Soneva Fushi, Maldivas (Lost Explorer Best Beach Hotel Award) Atlantis the Royal, Dubai (Highest Climber Award) Nihi Sumba Claridge’s, Mandarin Oriental Bangkok Raffles London at the OWO, London (Highest New Entry Award) Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River Hôtel de Crillon, Paris Chablé Yucatan, Chocolá, México (The Best Hotel in North America) Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France Belmond Maroma, Riviera Maya, México (Flor de Caña Eco Hotel Award) Four Seasons Firenze, Florence Borgo Santandrea Desa Potato Head, Bali Bulgari Tokyo The Lana, Dubai Rosewood São Paulo The Calile, Brisbane The Siam, Bangkok Park Hyatt Kyoto Mount Nelson, Cape Town One & Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexico The Carlyle, New York City La Mamounia, Marrakech, Morocco Four Seasons Madrid Capella Singapore Four Seasons Surf Club Hotel Bel-Air Eden Rock, St. Barths Aman New York Royal Mansour, Marrakech, Morocco (No. 3 Gin Art of Hospitality Award) Amangalla, Sri Lanka Le Bristol, Paris Gleneagles Castello di Reschio, Umbria Suján Jawai, Rajasthan, Índia Singita Kruger National Park, South Africa Six Senses Zighy Bay, Oman The Connaught The Brando, Tetiaroa Hotel Esencia, Tulum The Tasman, Australia Kokomo Private Island, Fiji

Esse sistema favorece destinos de fácil acesso, grandes cidades e novos hotéis com grande poder de marketing: não há regras contra jurados aceitarem estadias gratuitas, portanto, aqueles com grandes orçamentos promocionais podem atrair dezenas de influenciadores e a mídia para viagens de familiarização, criando uma série de eleitores elegíveis ao longo do caminho.

Em contrapartida, mesmo os votantes mais experientes provavelmente não fizeram safáris ou exploraram as terras selvagens da Patagônia nesse período recente, deixando apenas uma pequena minoria de votantes com a capacidade de votar em propriedades em destinos menos visitados. Em teoria, um painel global de jurados deveria ajudar, mas nenhum é obrigado a votar em hotéis em suas regiões de origem.

Isso, de certa forma, explica os resultados. Grande parte da lista era familiar em relação à edição do ano passado, provando que os profissionais de viagem influentes sentem a necessidade de conhecer os locais mais bem classificados que ainda não visitaram, criando uma espécie de eco de opinião positiva. Assim, as maiores surpresas foram os resorts mais remotos, como a Ilha Privada Kokomo, nas Fiji (No. 50); Suján Jawai, em Rajasthan, Índia (No. 43); e Six Senses Zighy Bay, em Omã (No. 45).

Na cerimônia deste ano, com traje de gala, realizada no Guildhall de Londres, foram entregues prêmios pela primeira vez: "Maior Nova Entrada", "Grupo de Hotéis Mais Admirado" e "Maior Avanço": os vencedores foram Raffles London at the OWO, Aman e Atlantis the Royal, respectivamente. Este último, um investimento de $1,2 bilhão da Kerzner International Ltd., subiu do No. 44 na lista de 2023 para o No. 9 agora.

O Raffles London at the OWO é um dos hotéis que se beneficia de um grande impulso de marketing—ele conta com uma publicidade extraordinária—embora realmente seja um concorrente digno, tendo aberto no outono passado após uma reforma de $1,76 bilhão em um edifício histórico que serviu como base para operações militares britânicas durante as duas guerras mundiais. O vencedor do ano passado, Passalacqua, ficou este ano em 2º lugar; no total, metade dos 10 primeiros do ano passado manteve suas posições nessa rara categoria.

A distribuição geográfica também se manteve similar. Se no ano passado a África subsaariana e a América do Sul foram representadas com uma entrada cada, a lista de 2024 fez apenas um pouco melhor, com apenas dois hotéis na África subsaariana (Singita Kruger National Park e Mount Nelson, um hotel Belmond) e um na América do Sul (o Rosewood São Paulo).

As classificações também refletem destinos em tendência. Na lista inaugural do ano passado, era claro que o júri estava entre os muitos viajantes entusiasmados para retornar à Ásia em sua tão esperada reabertura pós-Covid; havia uma dúzia de hotéis do continente na lista de 2023. Este ano, o centro de gravidade permaneceu firmemente na Ásia, onde o iene fraco impulsionou o interesse no Japão e a próxima temporada de The White Lotus ajudou a prolongar um boom de viagens na Tailândia (os dois países reivindicaram um total de sete hotéis na lista, com a Ásia agora reivindicando ainda mais hotéis do que no ano passado).

Os EUA também melhoraram sua posição, com quatro entradas, subindo de apenas duas no ano passado, incluindo um reconhecimento pela primeira vez para o icônico Carlyle Hotel em Nova York, o Four Seasons no Surf Club em Miami e o Hotel Bel-Air da Dorchester Collection em Los Angeles.

Estar na lista pode ser um divisor de águas não apenas para os hotéis que se classificam, mas também para os destinos ou marcas de que fazem parte, diz Kristina Snaith-Lense, gerente geral do Upper House de Hong Kong, que ocupou o quarto lugar no ano passado e o quinto este ano. “Tem sido uma ótima história para Hong Kong—para destacar nossa recuperação após a Covid, após todos os fechamentos”, explica.

O fato de que Aman, Rosewood e Four Seasons juntos conquistaram 11 dos 50 lugares adiciona brilho a todos os hotéis dos portfólios dessas marcas. Maybourne, Raffles, Oetker Collection e Dorchester Collection também tiveram um bom desempenho, com várias propriedades na lista. Mas, em particular, alguns hoteleiros admitem que agora é estressante manter suas classificações, dizendo que o prêmio se tornou valioso para posicionar suas propriedades contra a concorrência—e a presença de tantas propriedades de marcas com orçamentos mais profundos torna ainda mais difícil para os resorts independentes se destacarem.

Figurar na lista dá uma grande sensação de orgulho, diz Vincent Billiard, diretor-geral do palácio parisiense Hôtel de Crillon, um hotel Rosewood, que este ano ficou em 15º lugar. É também uma importante ferramenta de marketing: “Temos a placa do lado de fora do hotel, mencionamos em todas as cartas de comunicação, e estará em toda parte no Instagram.”

Para os consumidores, a lista pode ser pouco mais do que uma confirmação de sua lista de hotéis dos sonhos. Se os objetivos originais da lista dos 50 Melhores do Mundo, de acordo com seus executivos, eram provocar descoberta e burburinho na mídia, a lista deste ano consolida que o primeiro supera amplamente o segundo.

Quando questionada se estava satisfeita com a diversidade geográfica da lista do ano passado—ou preocupada com a falta dela — Emma Sleight, chefe de conteúdo do World’s 50 Best Bars and Hotels, diz simplesmente que “só existem 50 lugares que podemos destacar.” Questionada novamente se havia interesse em ajustar o sistema de votação para torná-lo mais equitativo, ela argumentou que o 50 Best “não é um árbitro da lista, mas um reflexo da atual indústria de viagens.”

Ela acrescenta que a empresa cria conteúdo ao longo do ano separado da lista dos 50 Melhores para dar visibilidade a grandes hotéis que não entram na lista através de sua plataforma Discovery, embora ela destaque fortemente hotéis, restaurantes e bares em cidades em vez de locais remotos.

Veja também

REDES SOCIAIS Acesso ao X pode ter sido causado por instabilidade no bloqueio, diz STF