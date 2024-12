A- A+

Premiação Porto de Suape vence prêmio ESG da Fiepe com projeto social Estação Compartilhar Massangana O evento foi realizado na Casa da Indústria, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife

O Complexo Industrial Portuário de Suape foi um dos vencedores do VIII Prêmio ESG do Sistema Fiepe, na noite da última quinta-feira (5), com o projeto social Estação Compartilhar Massangana (Escom), um equipamento público multifuncional. O evento foi realizado na Casa da Indústria, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

O projeto social Estação Compartilhar Massangana (Escom) é um equipamento público multifuncional. Foto: Divulgação

O diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot, que recebeu o troféu das mãos do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, agradeceu à honraria.

"Estamos muito felizes pelo reconhecimento deste projeto tão importante para a comunidade do Engenho Massangana. O espaço oferta educação complementar, inclusão social e empreendedorismo, e está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Social (ODS). Essa conquista nos anima a continuar trabalhando para contribuir com o desenvolvimento das pessoas que residem na região", disse Guiot.

Projeto

Inaugurada em 2022, na comunidade homônima, localizada no Cabo de Santo Agostinho, a Estação Compartilhar Massangana (Escom) dispõe de biblioteca com mais de mil livros, computadores com acesso gratuito à internet, sala multimídia, espaço infantil, cozinha-escola e área externa para atividades recreativas.

O espaço funciona das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, com atividades de incentivo à leitura e realização de cursos para capacitação dos moradores da região.

O projeto também dispõe de uma cozinha-escola. Foto: Divulgação

Prêmio

A Fiepe reuniu empresários, instituições públicas, estudantes e especialistas para premiar as iniciativas que se destacaram, em 2024, na área ESG (gestão ambiental, social e de governança).

A ação valoriza as instituições que trabalham incorporando a cultura social em sua dinâmica empresarial, e que entendem a importância da institucionalização da responsabilidade social como questão a ser inserida na prática cotidiana.

