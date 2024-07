A- A+

Gasolina Preço da gasolina ultrapassa os R$ 6 por litro nos postos; Diesel e etanol também ficam mais caros Números foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo nesta quarta-feira

Os preços nos postos de combustíveis continuaram em alta, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada nesta quarta-feira. O valor médio do litro da gasolina passou de R$ 5,97, na semana entre os dias 7 e 13, para R$ 6,13, na semana passada. É uma alta de 2,68%.

O etanol avançou 3,03%, de R$ 3,96 para R$ 4,08 nas duas últimas semanas.

O diesel ficou em R$ 5,95. Na semana anterior, o valor médio era de R$ 5,94.

Veja também

Haddad Haddad: desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios globais