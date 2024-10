A- A+

MERCADO Preços do petróleo caem 4% após ataques israelenses que não afetaram instalações iranianas Analistas especulam que valor do barril pode continuar caindo nos próximos dias

Os preços do petróleo despencaram nesta segunda-feira (28) na abertura do mercado asiático, depois que os operadores reagiram, com alívio, ao fato de que os ataques israelenses contra alvos militares no Irã não afetaram as instalações petrolíferas do país.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 4,02%, para US$ 72,99, enquanto o seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate, recuou 4,17%, para US$ 68,79.



Israel declarou ter atingido fábricas de mísseis e instalações militares em seus ataques do fim de semana contra o Irã.

- O ataque israelense, que evitou os locais energéticos, acalmou os temores de um conflito de grande escala com o Irã - comentou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.

- Ainda mais reveladora é a resposta iraniana, que minimizou o impacto do ataque e indicou que seus próprios avisos dissuadiram Israel de uma ação mais agressiva - observou.

Com isso, disse ele, "o prêmio de risco do petróleo pode continuar a cair nos próximos dias".

