Prefeitura do Recife disponibiliza 650 vagas para cursos profissionalizantes; veja como participar

Com o objetivo de auxiliar os recifenses que estão em busca de oportunidade de emprego e conhecimento, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (31), a abertura de novas 650 vagas para cursos gratuitos profissionalizantes.

Disponíveis em diversos setores, as formações serão realizadas por meio do programa Qualifica Recife, da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. No total, deverão ser formadas 34 turmas. As aulas serão oferecidas em oito escolas distribuídas pela capital pernambucana.

As inscrições para os cursos estão abertas por meio do Conecta Recife. A plataforma está disponível para ser acessada neste link.

Ao entrar, o cidadão interessado deverá acessar a aba do GO Recife para realizar a inscrição.

Caso encontre alguma dificuldade para realizar o processo online, também será possível efetivar a inscrição diretamente nas escolas profissionalizantes - confira a lista completa no final da matéria.

A recomendação é de que o aluno vá ao local no horário de funcionamento - das 8h às 21h - munido de documento com foto, comprovante de residência e escolaridade.

Para participar, é preciso ter, no mínimo, 14 anos. No entanto, a idade mínima exigida, assim como o horário da aula, podem variar de acordo com o curso escolhido.

Confira a lista de cursos disponíveis:

Reparo de smartphones

Agente de saúde

Marketing digital

Comidas natalinas

Auxiliar de RH

Manutenção de computadores

Terapia capilar

Pedreiro

Confeitaria

Doces e salgados

Cabeleireiro

Informática

Introdução à informática para 3ª idade

Veja a lista de escolas onde os cursos serão ofertados:

Escola profissionalizante Bidu Krause - Totó;

Escola profissionalizante Dom Bosco, Estrada do Arraial - Casa Amarela;

Escola profissionalizante Professor Magalhães Bastos - Várzea;

Escola profissionalizante São José e Tecelões - Santo Amaro;

Escola profissionalizante Vila dos Milagres - Ibura;

Escola profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro - Beberibe;

Escola profissionalizante de Areias - Areias;

Escola profissionalizante Aderbal Jurema - Casa Amarela.

