ENCONTRO Presidente da Fiepe, Bruno Veloso visita a Folha de Pernambuco Bruno Veloso e o superintendente da instituição, Israel Erlich, foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e o superintendente Israel Erlich visitaram a Folha de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (21), onde foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro.

"O presidente Bruno tem uma história na Federação, que é a instituição mais importante do Estado de Pernambuco. Essa visita ilustra a Folha de Pernambuco", disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes o empresário Eduardo Barbosa, o diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; a diretora Administrativa Mariana Costa; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos, e a editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

Durante a visita, Bruno Veloso disse que a Fiepe tem que ser uma entidade em que a indústria seja representada.

“Todas as pautas que tenham uma discussão que afete a indústria, a Fiepe está sendo protagonista nesse assunto. Pensando nisso, nós estamos buscando com todas as entidades ter, aqui, em Pernambuco um ambiente de negócios favorável”, esclareceu ele.

Ainda segundo o presidente da Fiepe, para que se tenha uma prioridade no investimento, é preciso também que o ambiente de negócio em Pernambuco seja favorável.

“Se aqui se tem uma dificuldade maior do que um estado vizinho, vai-se para o estado vizinho sem dúvida nenhuma. Cabe a nós discutirmos esses assuntos com as entidades, com o governo para que a gente discuta, mostre o que está nos tirando competitividade”, acrescentou.

Para ele, é preciso atrair investimentos, mas “muitas vezes aquilo que o governante ver de imediato causa um efeito negativo muito mais à frente".

"Essa aproximação (da Fiepe com outras entidades e o governo) é que leva a melhorar o ambiente de negócios”, defendeu.

