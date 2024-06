Prévia da inflação desacelera para 0,39% em junho, aponta IBGE

A- A+

O IPCA-15, considerado prévia da inflação no país, desacelerou de 0,44% em maio para 0,39% em junho. É o que apontam os dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira.

No ano, o IPCA-15 acumula alta. Em 12 meses, o índice registra avanço de 4,06%, acima dos 3,70% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.



O preço de alimentos é um dos que tem pressionado a inflação este ano. Os efeitos do fenômeno climático El Niño, além da tragédia no Rio Grande do Sul e da recente alta do dólar, tem feito analistas elevarem as expectativas para a inflação de produtos alimentícios este ano.

O período de coleta do IPCA-15 foi do dia 16 de maio a 14 de junho. Trata-se da segunda pesquisa a captar os efeitos das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. As enchentes começaram no dia 27 de abril e se intensificaram no início de maio.

Veja também

brasil Estoque total de crédito sobe 0,7% em maio ante abril, para R$ 5,954 trilhões