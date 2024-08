A- A+

PETRÓLEO Produção de campos maduros sobe 45% em um ano, mostra 9º Anuário do Petróleo da Firjan Já a produção total de petróleo do País segue em crescimento, embora tenha diminuído o ritmo em relação ao ano anterior

A recuperação de campos maduros e áreas marginais na bacia de Campos aumentou a produção da região em 45% entre 2022 e 2023, atingindo 700 mil barris por dia (bpd) no ano passado, contra 480 mil bpd um ano antes, informa a 9ª edição do Anuário do Petróleo no Rio, levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) que será lançado na terça-feira, 13.

Já a produção total de petróleo do País segue em crescimento, embora tenha diminuído o ritmo em relação ao ano anterior. No primeiro semestre de 2024, a produção nacional do energético se manteve praticamente estável em relação à média anual de 2023.

"Esse cenário de estabilidade é resultado de paradas programadas em campos do pré-sal, variações naturais dos níveis de produção e ações direcionadas para a revitalização de campos maduros, que chegaram a acumular queda de 330 mil barris/dia entre janeiro e abril", segundo o Anuário.

Mesmo sendo o Estado onde estão os principais campos afetados no primeiro semestre, o Rio de Janeiro se manteve na liderança da produção no País, revela o estudo, alcançando patamares médios próximos aos 3 milhões de bpd, o que representa 86% dos volumes produzidos no País.

"Com o contínuo amadurecimento das bacias petrolíferas em águas fluminenses, manter o patamar produtivo e expandir ainda mais o potencial do País e do Estado é certamente um desafio para os próximos anos", afirma o vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Ele destaca que apesar do cenário de descarbonização da economia o papel do petróleo no futuro significa desenvolvimento econômico dos países e mais adição de energia.

"O produto continuará tendo o seu papel, a questão é como congregar isso com a descarbonização, com soluções de captura e armazenamento de carbono", ressalta.

Ainda segundo o estudo, os números atualizados referentes às reservas provadas cresceram em 2023 em relação ao ano anterior. O Rio, por exemplo, expandiu seus volumes em 9%, alcançando 13,6 bilhões de barris. Já os volumes nacionais cresceram 7%, alcançando 15,9 bilhões de barris.

A representatividade estadual de reservas provadas manteve o patamar produtivo, cerca de 86% do total nacional.

Quanto à localização da produção nacional, os campos marítimos continuam em destaque, concentrando em torno de 95% dos volumes produzidos em 2024.

A região do pré-sal responde por mais de 75% dos volumes, enquanto o pós-sal atinge pouco mais de 20%, porcentual ainda bastante relevante ao considerarmos se tratar de uma região madura, com histórico produtivo de mais de 40 anos

