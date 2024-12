A- A+

BRASIL Produção industrial recua 0,2% em outubro após dois meses de crescimento Atividade que exerceu maior influência negativa foi coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis

A produção industrial recuou 0,2% em outubro, após alta de 1,1% em setembro e de 0,2% em agosto. O resultado, que que elimina parte do ganho de 1,2% acumulado nos dois meses anteriores, veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam leve alta de 0,1%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.





Em comparação com outubro de 2023, produção industrial cresceu 5,8%;

No ano, a indústria acumula alta de 3,4%;

Já em 12 meses, a expansão é de 3%.

Apesar da leve queda neste mês, o setor industrial vem mostrando resultados considerados positivos ao longo do ano, como reflexo do cenário de aquecimento economia, com o desemprego em mínimas históricas e o consequente aumento da rendas das famílias, contexto que impulsiona o setor.





Veja também

BRASIL Desigualdade de renda não cai em 2023, mesmo com crescimento do PIB e benefícios sociais