Putin entrega controle de cervejaria russa da gigante AB InBev a grupo local

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, transferiu o controle de uma joint venture da AB InBev para uma empresa local, impedindo que a maior cervejaria do mundo saísse do país. Todas as ações da AB InBev Efes Rússia, uma parceria entre a gigante global de cervejas e a turca Anadolu Efes, agora estão sob o controle temporário do grupo de empresas Vmeste.

As informações são de um decreto presidencial publicado na segunda-feira. O documento não deu detalhes sobre o grupo Vmeste.

Desde a invasão em larga escala na Ucrânia, a Rússia tem assumido temporariamente o controle de unidades locais de várias empresas internacionais, incluindo Carlsberg e Danone. As empresas dinamarquesa e francesa conseguiram recuperar o controle de suas subsidiárias antes de vendê-las a compradores aprovados pelo Kremlin. Mas as companhias que querem sair da Rússia têm de aceitar uma redução de 60% no valor de mercado para vendê-las.

Em outubro, a Anadolu Efes e a AB InBev chegaram a um acordo para dividir seus negócios na Rússia e na Ucrânia. O combinado era que a cervejaria turca se tornaria a única proprietária da joint venture russa, enquanto a AB InBev ficaria com a unidade ucraniana.

A conclusão da transação, no entanto, dependia de aprovações regulatórias. Em agosto, a mídia local informou que essas aprovações foram negadas, bloqueando a venda.

As ações da AB InBev caíram 1,5% na segunda-feira, enquanto as da Anadolu Efes fecharam com queda de quase 10%. Nesta terça, sofreram novo tombo de 10%. Em dois dias, os papéis acumulam perda de 19%. Porta-vozes das empresas não responderam aos pedidos de comentário.

