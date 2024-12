A- A+

TECNOLOGIA Qual a diferença do 4G para o 5G? Quinta geração de tecnologia é mais veloz e tem baixa latência, além de permitir conexões simultâneas com mais estabilidade

A partir desta segunda-feira, a rede 5G pura, de altíssima velocidade, será liberada para todos os 5.570 municípios do Brasil. Caberá às operadoras, dentro de seu planejamento, expandir a instalação da tecnologia, hoje presente em 770 municípios. Mas qual a diferença entre 5g e 4G?

A quarta geração de telefonia móvel, também conhecida como 4G, está disponível desde o final dos anos 2000. Ela promoveu uma evolução na terceira geração, ou 3G.

Com velocidades até 500 vezes mais rápidas, permitiu que dispositivos móveis oferecessem produtos e serviços com foco no consumo digital, como streamings e jogos.

O desenvolvimento de novos smartphones e tablets também foi impulsionado pelo 4G. Os serviços se tornaram mais dependentes da internet, mas promovendo atualizações em tempo real e informação constante.





Como a evolução, porém, passou a haver mais acessos simultâneos à rede, o que a sobrecarga, Suportar vários acessos ao mesmo tempo à internet é justamente uma das vantagens do 5G. Além disso, esta última é bem mais veloz que sua antecessora.

A rede 5G pura (chamada de standalone, que opera na faixa de 3,5 GHz) tem hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vez maior que o 4G.

O 5G também promete baixa latência, ou seja, um tempo mínimo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet – aquele "delay" que acontece em ligações em vídeo, quando é preciso esperar uns segundos até que a pessoa do outro lado veja e ouça o que falamos.

A tecnologia também facilita novas experiências digitais, como realidade virtual e aumentada.

