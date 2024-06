A- A+

O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade relativamente nova, criada em 2019, que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente no mês do seu aniversário.

Desde sua implementação, milhões de brasileiros aderiram a essa opção, principalmente para quitar dívidas e lidar com as urgências e necessidades do dia a dia.

No entanto, boa parte da população ainda tem dúvidas sobre o funcionamento dessa modalidade de saque e os benefícios que ela pode oferecer.

Com o intuito de entender melhor o quanto os brasileiros conhecem o Saque-Aniversário do FGTS, a plataforma de crédito eficiente meutudo fez algumas enquetes. Continue a leitura para saber os resultados.

O que é o Saque-Aniversário?

O Saque-Aniversário é uma das modalidades de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que permite ao trabalhador retirar parte do saldo acumulado nas contas ativas e inativas do Fundo uma vez ao ano, no mês do seu aniversário.

A adesão ao Saque-Aniversário é opcional e, uma vez que a modalidade padrão é de Saque-Rescisão, o trabalhador pode acessar o aplicativo FGTS para realizar a troca.

Assim, de acordo com o saldo do FGTS disponível, o trabalhador poderá retirar uma alíquota e uma parcela adicional do Saque-Aniversário.

Antecipação Saque-Aniversário

A Antecipação Saque-Aniversário é uma alternativa para quem precisa de mais dinheiro. Vinculada ao Saque-Aniversário, ela atua como um empréstimo que permite aos trabalhadores anteciparem de uma só vez as futuras parcelas desse tipo de saque.

É um crédito atrativo e bastante utilizado, pois oferece taxa de juros mais baixa que outros empréstimos e não compromete o orçamento mensal do contratante, uma vez que os descontos são feitos anualmente, no mês de aniversário.

O que é preciso saber antes de aderir ao Saque-Aniversário?

Antes de aderir ao Saque-Aniversário é preciso saber que o Saque-Rescisão fica desabilitado.

Mas é possível retornar ao Saque-Rescisão a qualquer momento. No entanto, é importante entender que, solicitar o retorno ao Saque-Rescisão, haverá um período de carência de 25 meses antes que a mudança entre em vigor.

Assim, caso haja uma demissão sem justa causa ou rescisão indireta, por exemplo, o trabalhador perde o direito ao saque do Fundo de Garantia, mas ainda assim recebe a multa de 40% paga pela empresa e as parcelas do seguro-desemprego.

Popularidade do Saque-Aniversário entre os brasileiros

Desde sua criação, o Saque-Aniversário tornou-se uma opção financeira de grande ajuda para a população brasileira.

Em abril deste ano, a plataforma de crédito eficiente meutudo fez uma enquete sobre o uso do FGTS com 310 participantes e constatou que a popularidade desta modalidade é evidente: 68,7% afirmam já terem usado o Saque-Aniversário.

Foto: meutudo

A enquete também mostra que a Antecipação Saque-Aniversário tem sido bem utilizada: dos participantes que aderiram ao Saque-Aniversário, 71,2% já contrataram a Antecipação do Saque-Aniversário.

Foto: meutudo

Por meio da enquete também foi possível saber que mesmo utilizando o Saque-Aniversário e o empréstimo Antecipação Saque-Aniversário, os participantes têm dúvidas sobre a origem do dinheiro.

A enquete mostrou que 28% dos participantes não sabem de onde vem o saldo do FGTS e 54% acreditam que o saldo do FGTS é descontado mensalmente de seus salários.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do trabalhador. Ele é uma espécie de poupança de obrigação do empregador, feita com depósitos em uma conta vinculada ao trabalhador, correspondendo a 8% do salário bruto desse trabalhador.

Como os brasileiros utilizam o Saque-Aniversário?

O Saque-Aniversário tem sido uma oportunidade valiosa para a população brasileira, principalmente no gerenciamento das finanças pessoais.

De acordo com pesquisas realizadas pela plataforma meutudo, 74% dos participantes utilizaram essa modalidade para o pagamento de dívidas.

Outros 13% utilizaram o dinheiro para compras, 6% para algum tipo de investimento, mais 6% para reformar a casa e apenas 2% para despesas com viagens.

Foto: meutudo

Utilizar o Saque-Aniversário para o pagamento de dívidas é uma estratégia inteligente que ajuda a evitar o acúmulo de juros, multas e ações judiciais.

Valores mais comuns utilizados pelos brasileiros

De acordo com uma outra enquete feita pela meutudo em maio sobre faixas de valor e motivação do uso do FGTS, os valores que os participantes pretendiam solicitar na contratação da Antecipação Saque-Aniversário foram divididos em três faixas:

Entre R$ 100 e R$ 299: a maior parte dos contratantes optou por valores menores. No gráfico é possível que muitos pretendiam a antecipação para pagar contas ou dívidas, lidar com necessidades básicas e fazer compras.

Foto: meutudo

Entre R$ 300 e R$ 1.000: essa foi a segunda faixa de valores pretendida na antecipação. Os valores seriam mais utilizados para pagamentos de contas ou dívidas, necessidades básicas, investimentos e lidar com despesas de obra e viagens.

Foto: meutudo

Acima de R$ 1.000: por último, há aqueles que pretendiam sacar valores acima de R$ 1.000. Eles afirmam que a maior parte do dinheiro seria utilizado para o pagamento de contas ou dívidas, seguido de necessidades básicas, compras, obras e transporte.

Foto: meutudo

Essas informações refletem a utilização da Antecipação Saque-Aniversário como uma alternativa financeira para diferentes demandas, mas principalmente voltada ao pagamento de dívidas e necessidades básicas.

Como aumentar o saldo do FGTS?

Um fato sobre a Antecipação Saque-Aniversário é que o valor antecipado está vinculado ao saldo das contas do Fundo de Garantia.

Portanto, quem precisa e quer sacar mais dinheiro, precisa ficar atento à nova data em que os depósitos poderão ser feitos.

Agora, os depósitos do FGTS poderão ser feitos pelo empregador até o dia 20 do mês subsequente ao mês trabalhado, e não mais até o dia 7.

Dessa forma, caso o saldo FGTS ainda apareça desatualizado no aplicativo FGTS, é necessário aguardar.

Outros benefícios de optar por essa modalidade

Optar pela modalidade Saque-Aniversário oferece diversos benefícios, entre eles a possibilidade de contratar a Antecipação Saque-Aniversário, também conhecida como empréstimo FGTS.

Segundo a enquete da meutudo sobre o uso do FGTS, 71,2% dos participantes já utilizaram a Antecipação Saque-Aniversário, destacando-se como um dos maiores benefícios.

A antecipação possibilita o planejamento financeiro mais eficiente e a quitação de dívidas e contas, contribuindo para a estabilidade financeira dos participantes.

Contratar a Antecipação Saque-Aniversário com a meutudo traz ainda mais benefícios, pois é possível antecipar a partir de R$ 50 em até 12 parcelas futuras do Saque-Aniversário e receber o dinheiro em conta via Pix em 10 minutos ou, no máximo, em 1 dia útil.

Como fazer um uso estratégico do Saque-Aniversário

Fazer uso estratégico e com sabedoria do Saque-Aniversário FGTS é fundamental para aumentar os benefícios dessa modalidade e melhorar a saúde financeira a longo prazo.

Dentre os cuidados que se deve ter, um deles é o de analisar as necessidades financeiras e prioridades daquele momento. Com essa análise, por exemplo, é possível utilizar o valor para pagar dívidas com juros altos, se houver.

É importante também considerar destinar parte do saque para formar ou reforçar sua reserva de emergência, garantindo segurança financeira para as situações inesperadas do dia a dia.

Por fim, se estiver livre de dívidas, utilizar o Saque-Aniversário para investimentos financeiros ou cursos que possam aprimorar o seu conhecimento sobre finanças é uma excelente decisão.

É verdade que o Saque-Aniversário está chegando ao fim?

Sim. Conforme afirmações do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em entrevistas, ele diz ter autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para propor o fim do Saque-Aniversário FGTS.

Confira uma linha do tempo com os principais eventos relacionados a essa modalidade:

Foto: meutudo

Com o fim do Saque-Aniversário, os trabalhadores também ficam sem o direito de antecipar o saldo das contas do Fundo de Garantia com taxas justas.

Como antecipar o Saque-Aniversário online antes de acabar

Quem deseja aproveitar a oportunidade de antecipar o FGTS, ou seja, contratar o empréstimo Saque-Aniversário antes que acabe, pode contar com a meutudo.

Caso ainda não tenha cadastro na meutudo, é possível fazê-lo pelo aplicativo, seguindo as instruções que aparecem na tela do celular.

Para saber o valor disponível de antecipação e fazer simulações, é necessário acessar o aplicativo FGTS e autorizar a instituição informada no aplicativo meutudo a consultar o saldo FGTS.

Em seguida, basta retornar ao aplicativo meutudo para seguir com a contratação. Confira como é simples contratar pelo aplicativo:

Clique em “Antecipação Saque-Aniversário”; Faça a simulação de acordo com o valor total disponível e clique em “Ver resumo” Após inserir os valores que quer antecipar, clique em “Confirmar”; Escolha entre as opções de valores e parcelas de acordo com as suas necessidades; Verifique se todas as informações estão corretas e clique em “Aceitar e Iniciar”.

Pronto! Seguindo esses passos, você poderá resgatar seu dinheiro de forma rápida e segura.

