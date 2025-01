A- A+

EUA Quem é MrBeast, famoso youtuber que quer comprar TikTok nos EUA e está sendo processado por mulheres Aos 26 anos, o blogueiro digital é considerado o maior criador de conteúdo da internet, com mais de 346 milhões de seguidores no YouTube

O youtuber MrBeast, considerado o maior criador de conteúdo da internet, é o mais novo interessado em comprar os ativos do TikTok nos Estados Unidos.



O blogueiro digital, que tem um dos maiores faturamentos da web, se juntou a um grupo de investidores americanos para concorrer pela compra da operação americana do aplicativo de vídeos curtos, de propriedade da chinesa ByteDance, antes de um possível banimento.

Com mais de 346 milhões de assinantes no YouTube, MrBeast adiciona um nome de alto perfil ao grupo de interessados em comprar o TikTok. E que conhece o setor como ninguém.

Quem é o MrBeast?

O astro das redes sociais MrBeast, cujo nome verdadeiro é James Stephen Donaldson, frequentemente referido como Jimmy Donaldson, nasceu no dia 7 de maio de 1998, no Kansas, em uma família de classe média.

É o segundo de três filhos de Sue Donaldson, que serviu ao exército dos Estados Unidos como diretora da prisão de Mannheim, Alemanha, antes de ser transferida para Fort Leavenworth. MrBeast não tem contato com seu pai, desde a separação do casal em 2007. Seu padrasto, o ex-fisioterapeuta Tracy, e sua mãe trabalham no gerenciamento da empresa. O irmão mais velho, Charles Donaldson, também é um influenciador digital.

Na manhã do último Natal, MrBeast ficou noivo da namorada e streamer do Twitch Thea Booysen. O pedido de casamento foi feito enquanto abria os presentes com Thea e suas respectivas famílias.

Quais são seus empreendimentos?

Aos 26 anos, ele é dono do "MrBeast", canal mais popular do YouTube em número de inscritos. Desde que começou sua página em 2012, aos 13 anos, ele conquistou um público de mais de 340 milhões de pessoas apenas no YouTube, que bateu a marca de nove bilhões de visualizações em 2024. No total, MrBeast tem mais de 500 milhões de seguidores em suas redes sociais.

MrBeast ficou conhecido por promover vídeos de desafios elaborados, concursos e ações promocionais em troca de dinheiro. Além de "MrBeast", Donaldson administra os canais Beast Reacts, MrBeast Gaming, MrBeast 2 (anteriormente MrBeast Shorts), uma grande quantidade de canais em outras línguas (MrBeast Brasil, MrBeast en español, MrBeast en français etc) e o canal de filantropia Beast Philanthropy.

Ele usou seus ganhos para investir em outros empreendimentos, entre eles a rede de alimentos MrBeast Burger e a marca de snacks Feastables.

O projeto mais recente dele é um reality show, disponível na Amazon Prime Vídeo, chamado Beast Games. Inspirado no conceito de Round 6, o programa garantirá ao vencedor o maior prêmio da TV de todos os tempos, US$ 5 milhões.

Em 2022, foi escolhido pela revista Forbes como o mais bem pago youtuber do ano. Também pela Forbes, ele foi eleito no ano passado como o Melhor Criador do ano.

Processo judicial

O maior youtuber do mundo está sendo processado após participantes de reality show "Beast Games", apresentado por ele, alegarem 'condições perigosas'.



A ação, movida por cinco participantes anônimos no Tribunal Superior de Los Angeles, faz alegações abrangentes sobre o que ocorreu em julho, durante as filmagens do reality, quando a equipe de produção de MrBeast e a Amazon MGM Studios convidaram cerca de 2.000 competidores para um estádio de futebol em Las Vegas.

Além de reclamações sobre alimentação inadequada e falta de cuidados médicos — acusações inicialmente reportadas pelo The New York Times — o processo também afirma que os réus forneceram informações falsas às autoridades de Nevada para obter “créditos fiscais não merecidos” e que os competidores não foram devidamente compensados por sua participação.

Interesse pelo TikTok

Num primeiro momento, MrBeast brincou sobre a possibilidade de comprar a plataforma de vídeos curtos.

''Ok, tudo bem, vou comprar o TikTok para que ele não seja banido”, postou MrBeast, na rede social X em 13 de janeiro.

A ideia acabou se tornando verdade. A estrela do YouTube faz parte de um grupo de investidores americanos formado pelo investidor de tecnologia Jesse Tinsley, que está concorrendo para comprar a operação americana do TikTok antes de um possível banimento.

Tinsley, fundador da Employer.com, apresentou uma oferta de compra da operação americana da rede social da chinesa ByteDance em dinheiro ao lado de Donaldson e outros parceiros (investidores institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido), segundo um porta-voz do grupo, que é representado pelo escritório de advocacia Paul Hastings.

Há outros interessados

A possibilidade de a ByteDance ser forçada a aceitar uma venda está atraindo potenciais compradores. O bilionário Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, e o investidor Kevin O’Leary (conhecido do programa Shark Tank) fizeram uma oferta formal para comprar o TikTok no início do mês.

O’Leary já se reuniu com Trump em Mar-a-Lago para discutir a proposta, e McCourt deixou claro que estaria disposto a comprar o TikTok sem o cobiçado algoritmo de conteúdo da plataforma, que a ByteDance e o governo chinês declararam não estar à venda.

O governo chinês também está avaliando Elon Musk como um potencial comprador. Na terça-feira, O presidente Donald Trump disse que e staria aberto à possibilidade de o bilionário Elon Musk, seu apoiador, ou o presidente da Oracle, Larry Ellison, adquirirem a plataforma de vídeos TikTok como parte de uma joint venture com o governo dos EUA.

Enquanto o TikTok ficou temporariamente fora do ar no fim de semana, Trump assinou uma ordem executiva em 20 de janeiro – seu primeiro dia no cargo – para estender o prazo para a venda da plataforma por 75 dias.

