TECNOLOGIA Quem vai ficar com o TikTok nos EUA? Prazo para grupo chinês vender está acabando; entenda Autoridades chinesas já avaliam a venda dos ativos do app de vídeos curtos nos EUA. Uma alternativa envolveria Elon Musk. Grupo de defesa da internet já apresentou uma oferta à ByteDance

A venda do TikTok nos Estados Unidos já está na mira das autoridades chinesas caso a empresa não consiga evitar o banimento do aplicativo de vídeos curtos, caso a Suprema Corte americana mantenha a lei que exige que a ByteDance venda seus ativos nos EUA ou enfrente uma proibição nacional a partir do próximo domingo.

Uma alternativa discutida pelo governo chinês envolve Elon Musk, com a plataforma X do bilionário assumindo o controle do TikTok nos EUA e operando as empresas juntas, disseram fontes citadas pela Bloomberg.

Caso essa possibilidade se concretize, Musk, e, por extensão, o presidente eleito Donald Trump, poderiam se posicionar como heróis para uma geração inteira de jovens usuários de redes sociais, diz artigo da CNN. E mais: poderia ser uma maneira de resgatar o X do declínio, já que vem perdendo usuários e anunciantes, enquanto o TikTok está em rápida expansão.





Além disso, sem inclui o algoritmo essencial da empresa, a China poderia colocar as operações americanas do TikTok nas mãos de alguém sobre quem seu governo já tem influência — no caso, MUsk. Isso porque cerca de 40% das vendas de veículos elétricos da Tesla vêm de consumidores chineses.

Com mais de 170 milhões de usuários nos EUA, o TikTok poderia reforçar os esforços da X para atrair anunciantes. Musk também fundou uma empresa separada de inteligência artificial, a xAI, que poderia se beneficiar dos grandes volumes de dados gerados pelo TikTok.

Grupo de bilionário teria feito oferta

Outro interessado em assumir os ativos da empresa controlada pela gigante chinesa nos EUA é o grupo de defesa da internet Project Liberty, do empresário Frank McCourt. Na última sexta-feira, o grupo disse ter apresentado uma proposta para comprar o TikTok, segundo a CNBC.

De acordo com a reportagem, o Project Liberty e seus parceiros, conhecidos como “The People’s Bid for TikTok”, reestruturariam o aplicativo para operar em uma plataforma de propriedade americana e priorizar a segurança digital dos usuários, indica comunicado divulgado na quinta-feira passada.

Um porta-voz do Project Liberty disse que o grupo não iria divulgar os termos financeiros da oferta, mas confirmou que a ByteDance recebeu a proposta.

Por enquanto, o destino do aplicativo de vídeos curtos está nas mãos da Suprema Corte, que, na semana passada, pareceu inclinada a manter a lei, apesar dos apelos do presidente eleito Donald Trump e de legisladores para estender o prazo. Trump, cuja posse ocorre no dia seguinte à entrada em vigor da lei, afirmou que deveria ter tempo, após assumir o cargo, para buscar uma "resolução política" para o problema.

