Raquel Lyra e ministro Silvio Costa Filho lançam obra de novo terminal de contêineres em Suape

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participaram nesta sexta-feira (22) do lançamento da pedra fundamental do novo terminal de contêineres no Complexo Industrial Portuário de Suape.

Com um aporte inicial de R$ 1,6 bilhão proveniente da iniciativa privada, o terminal será instalado pela APM Terminals, uma das principais empresas do setor. O empreendimento promete impulsionar o desenvolvimento econômico da região, com a previsão de gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos.

O novo terminal também deverá ampliar a conexão de Pernambuco com portos internacionais, fortalecendo o comércio exterior e a competitividade do estado no mercado global. Além disso, o projeto se destaca por adotar iniciativas pioneiras em sustentabilidade portuária, alinhadas às demandas ambientais e às práticas globais do setor, sendo o primeiro terminal portuário 100% elétrico da América Latina.

