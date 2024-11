A- A+

INVESTIMENTOS Pedra Fundamental do TUP da APM Terminals Suape será lançada na sexta-feira (22) Os investimentos iniciais são da ordem de R$ 1,6 bilhão nas três primeiras etapas (armazéns, cais e pátio) do novo terminal de contêineres e carga geral

A APM Terminals vai realizar, na próxima sexta-feira (22), às 10h, a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do início da construção do Terminal de Uso Privativo (TUP) da empresa no Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife (RMR). O evento, às 10h, contará com a presença da governadora Raquel Lyra e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A APM Terminals, que já possui três terminais no Brasil (Pecém-CE, Santos-SP e Itapoá-SC), é subsidiária da A.P Moller-Maersk Group e assinou, em outubro do ano passado, o aditivo do contrato de adesão à propriedade do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), firmado com o Ministério dos Portos e Aeroportos para a construção do novo TUP. O novo terminal de contêineres e carga geral ocupará cerca de 50 hectares.

Terá, ainda, capacidade de receber navios de grande porte, aumentando em mais de 50% a capacidade total de movimentação de contêineres hoje no Porto de Suape. A capacidade inicial de movimentação será de 400 mil TEUs (Twenty Feet Equivalent Unit) - a unidade equivale a um contêiner de 20 pés.

O equipamento possibilitará mais conexões com os principais portos do mundo, além de incrementar o volume de movimentação de cargas de cabotagem. Os investimentos iniciais são da ordem de R$ 1,6 bilhão nas três primeiras etapas (armazéns, cais e pátio). Na fase de construção, a previsão é que sejam gerados cerca de 500 empregos diretos e outros dois mil indiretos.

Quando o terminal entrar em operação, a previsão é de serem gerados aproximadamente 350 empregos diretos e 1,4 mil indiretos. A inauguração do terminal deve ocorrer em 31 de julho de 2026. Ao final de dez anos, a previsão de investimentos da APM no atracadouro é de R$ 2,8 bilhões.

Modernidade

Na solenidade de assinatura do aditivo, no ano passado, o CEO da APM Terminals Américas, Leo Huisman, prometeu trazer modernidade, segurança e tecnologia com as operações em Suape.

“Nossos clientes serão atendidos por um terminal eficiente e 100% elétrico. O projeto está totalmente alinhado com a visão do Complexo de Suape, que será um grande hub de energia limpa nos próximos anos”, garantiu ele.

Já o diretor presidente da APM Terminals Suape, Aristides Júnior, destacou a relevância do porto para a companhia.

“Suape é um porto extremamente importante. O PIB de Pernambuco é praticamente equivalente ao do Chile. Estamos falando de R$ 250 bilhões, mais ou menos, no ano passado. Se a gente for num raio de 800 quilômetros, vai ter muitas economias sem essa capacidade. Então, a gente acredita, sim, no potencial; e a gente está geograficamente muito bem conectado com a Europa”, lembrou o executivo.

