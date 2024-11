A- A+

Sustentabilidade Suape sedia encontro para debater descarbonização no setor portuário Evento reúne especialistas e líderes para discutir redução de emissões no transporte marítimo, um dos principais responsáveis por gases de efeito estufa no mundo

O Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca (PE), será palco do 1º Encontro Anual da Aliança Brasileira para Descarbonização de Portos (ABDP), nos dias 18 e 19 de novembro. A iniciativa visa debater soluções e estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor portuário, responsável por cerca de 3% das emissões globais, conforme dados da Organização Marítima Internacional (IMO).

Com inscrições presenciais encerradas, o evento será transmitido online gratuitamente, com uma programação que inclui painéis temáticos, apresentações de soluções inovadoras (demoday) e um encontro de CEOs. A programação completa pode ser conferida neste site e a transmissão será feita pelo canal da ABDP no YouTube.

Regulamentação

Um dos destaques do evento será o painel do Grupo de Trabalho Regulatório, que abordará as metas da IMO para zerar as emissões líquidas até 2050. A CEO da MarMec Engenharia, Luciana Suman, e Eduardo Mota, diretor da FS Fueling Sustainability, trarão insights sobre regulamentações internacionais e soluções aplicáveis aos portos brasileiros. “Queremos transformar as diretrizes da descarbonização de portos em ações concretas, contribuindo para um futuro resiliente e sustentável”, afirmou Luane Lemos, coordenadora geral da ABDP.

Durante o encontro, será entregue o Selo Pró-Clima, reconhecendo nove portos que se destacam em práticas ambientais responsáveis.

Avanços

O diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, destacou os esforços locais para a descarbonização, como o programa Suape Carbono Neutro 2038, que inclui a atração de empreendimentos focados em energias renováveis, a exemplo da futura fábrica de e-metanol da European Energy. “Já utilizamos energia renovável em parte das instalações portuárias e implementamos uma frota de veículos movida a biocombustíveis”, comentou Guiot.

Descarbonização

A ABDP é uma iniciativa que reúne 55 membros, entre terminais, empresas e startups, para promover práticas sustentáveis e implementar tecnologias de descarbonização nas operações portuárias.

Complexo de Suape

Fundado há 46 anos no Litoral Sul de Pernambuco, Suape é uma referência em desenvolvimento econômico no Nordeste, com 59% de sua área localizada em uma zona de preservação ecológica. O complexo abriga mais de 80 empresas, que juntas geram mais de 20 mil empregos diretos e somam investimentos privados de R$ 74,5 bilhões desde sua inauguração.



