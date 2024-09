A- A+

REUNIÃO Raquel recebe Fetraf para tratar de demandas para melhorar competitividade dos agricultores Durante o encontro, governadora compartilhou as ações do governo para melhorar o ambiente da agricultura familiar, como as obras que proporcionam segurança hídrica

A governadora Raquel Lyra (PSDB) recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), no Palácio do Campo das Princesas, lideranças da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf), que apresentaram à gestora as demandas para melhorar a competitividade das famílias produtoras.

Durante o enocntro, representantes de trabalhadores da agricultura familiar de todas as regiões de Pernambuco compartilharam suas necessidades em relação à infraestrutura, equipamentos, incentivos e segurança hídrica.

A chefe do Executivo compartilhou as ações do governo para melhorar o ambiente da agricultura familiar com destaque para as obras que proporcionam segurança hídrica, regularização do abastecimento de água e sistemas de irrigação.

“Estamos buscando todas as alternativas de financiamento e apresentando projetos para fazer as obras que são necessárias para levar água para todas as regiões do Estado. Uma das nossas prioridades é a Adutora do Agreste, que é parte importante para a redenção para uma região que sofre muito sem acesso à água, beneficiando 25 municípios já com a primeira etapa concluída, em 2025, e beneficiando 72 municípios com a segunda etapa”, afirmou Raquel Lyra.

Ainda de acordo com a governadora, todos os estudos estão sendo feitos para que possamos garantir mais água para cada uma dessas regiões. "Água para consumo humano e desenvolvimento de projetos para produção, para que a população possa produzir. E a gente está construindo alternativas para isso”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, destacou a importância do encontro. “O governo apresentou e discutiu todos os avanços que já foram feitos notadamente no que diz respeito à recuperação de estradas, estradas vicinais", destacou ele.

Também foi apresentado e discutido, segundo Moraes, os avanços no que diz respeito ao acesso à água e apresentadas novas demandas, de modo que vamos ter outros encontros de caráter mais operacional com o IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco), Adagro (Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco), com Adepe (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário para continuar avançando no apoio agricultura familiar”, explicou o gestor.

“Conversei com alguns companheiros e saímos daqui muito satisfeitos, com um sentimento de que as coisas vão andar”, afirmou, após o encontro, o coordenador da Fetraf, João Santos da Silva.

A reunião foi acompanhada pelo deputado federal Pastor Eurico (PL-PE) e os deputados estaduais Luciano Duque (Solidariedade) e João Paulo (PT). “Saímos daqui tranquilos e sabendo de fato sobre as ações para melhorar a competitividade da agricultura familiar a partir dos interesses dos agricultores”, disse Duque.

Participaram, também, do encontro os secretários da Casa Civil, Tulio Vilaça; e da Assessoria Especial à governadora e Relações Internacionais, Fernando Holanda.

