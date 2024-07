A- A+

Gestão Recife ganha consultoria especializada em sucessões Com sede nos EUA, a Cambridge Family Enterprise Group atua em prol da longevidade das organizações

Com 35 anos de funcionamento nos Estados Unidos e instalada no Brasil desde 2010, a consultoria Cambridge Family Enterprise Group abriu, em maio último, o seu escritório no Recife – o primeiro fora de São Paulo.

Especialistas na área de famílias empresariais, os representantes da consultoria – Roberto Vidal, sócio da Cambridge na capital paulista; Antônio Jorge Araújo e Elane Cabral, sócios e lideres do escritório regional; e Boris Berenstein, parceiro estratégico de mercado da consultoria - visitaram ontem (18) a Folha de Pernambuco, onde foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes a diretora administrativa da Folha, Mariana Costa; a editora-chefe do jornal, Leusa Santos; e o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos.

Tratando de um tema que pode parecer incômodo a princípio, mas que tem se tornado crucial para a longevidade de empresas, a Cambridge tem com um dos seus focos de atuação, a estruturação de um processo de sucessão que inclua bens tangíveis e intangíveis do que é denominado como famílias empresariais.

“Quando falamos em famílias empresariais, estamos tratando daquelas que detêm o controle de uma empresa ou o de um conjunto delas e, em alguns casos, de outros ativos. A família empresarial está no topo da pirâmide e todos esses outros ativos estão debaixo dela. Quando falamos de governança para o futuro e sucessão, estamos falando desse conjunto e não só da parte empresarial”, ressaltou Roberto Vidal.

Ele explicou que o assunto, por si só, tem sua complexidade motivada, muitas vezes, pelo desconhecimento dos membros da família sobre a importância desse processo. “A gente, muitas vezes, tem um olhar curto, mais voltado para as questões objetivas. O que gera a longevidade é um olhar um pouco mais de longo prazo, mais estratégico, pensando em futuras gerações”.

Segundo o consultor, as estatísticas mostram que a grande maioria das empresas não consegue perdurar por mais de três gerações se não houver essa preocupação com o futuro. “O que a gente faz é apoiar essas famílias para encontrar esse caminho da regeneração. Temos uma vasta experiência nacional e internacionalmente”, afirmou o consultor. Vidal explica que, desde 2010, a Cambridge já atendeu cerca de 500 clientes e que, atualmente, a consultoria trabalha em cerca de 60 processos simultaneamente.

“Foi muito importante essa visita. É uma ferramenta importante, mas há um certo preconceito. Parece que está agredindo quem empreende, que está antecipando etapas. Mas não. É preciso preparar essa transição em vida e não diante de um colapso”, comentou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro ao final do encontro.

