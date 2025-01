A- A+

Empregos Recife lidera geração de empregos formais em Pernambuco em 2024 Dados do CAGED mostram que a capital pernambucana registrou crescimento de 3,78% na abertura de postos de trabalho em comparação com 2023

Recife fechou 2024 como a cidade que mais gerou empregos com carteira assinada em Pernambuco. De acordo com dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira (30), a capital pernambucana registrou um saldo positivo de 20.391 novos postos de trabalho, representando um terço de todas as vagas criadas no estado.

O crescimento do emprego formal em Recife foi de 3,78% em relação a 2023, superando a média nacional de 3,72%. No total, foram contabilizadas 225.210 admissões e 204.819 desligamentos ao longo do ano, elevando o estoque ativo de vínculos de trabalho na cidade para 560.426.

O setor de Serviços foi o grande destaque, sendo responsável por mais da metade das contratações, com 140.517 novos empregos. Em seguida, o setor de Comércio gerou 46.440 vagas, a Construção somou 25.545 postos de trabalho, a Indústria contribuiu com 12.527, e a Agropecuária criou 181 empregos formais.

“O resultado reafirma a força econômica da cidade, com potencial de geração de renda e emprego formal e demonstrando a relevância do Recife como motor da economia do Nordeste. Nossa cidade apresentou um crescimento de 3,78%, sendo este resultado superior à média nacional, que foi de 3,72%. O trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura do Recife na gestão do prefeito João Campos, na atração de novos negócios, desburocratização de processos, se vê refletido nesses números e vamos dar continuidade para fortalecer essas relações e ampliar as possibilidades de infraestruturas necessárias para que novos negócios se estabeleçam no nosso território”, pontua o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima.

Veja também