Caged Saldo líquido do emprego formal no Caged em 2024 é positivo em 1.693.673 vagas, acima de 2023 Ao todo, foram 25.567.248 admissões e 23.873.575 demissões no ano passado

O mercado formal de trabalho do Brasil abriu 1.693.673 novas vagas de emprego em 2024, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A criação líquida de vagas em 2024 superou a de 2023, quando foram abertos 1,454 milhão de postos formais, segundo a série ajustada do Caged.

Ao todo, foram 25.567.248 admissões e 23.873.575 demissões no ano passado.

A abertura de postos formais no ano passado foi menor do que o piso da pesquisa com o mercado financeiro do Projeções Broadcast, que apontava para criação de 1.736.982 vagas no ano passado. A mediana era de 1,8 milhão, e o teto, de 2.014.776.

Setores

O setor de serviços puxou a criação de vagas, com um total de 929.002 novos postos formais em 2024.

Em seguida, aparecem o comércio, com criação de 336.110 vagas; a indústria geral, com 306.889; a construção civil, com 110.921; e a agropecuária, com 10.808.

Unidades da Federação

Todas as 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no Caged em 2024. São Paulo teve a maior criação de vagas, com 459 371 novos postos. Roraima teve o resultado mais baixo, com abertura de 6.206 vagas.

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão ficou em R$ 2.177,96, um aumento de 2,59% frente a 2023.

