A- A+

Caged Caged mostra que todos os setores reduziram postos de trabalho em dezembro O maior fechamento de postos formais partiu do setor de serviços, com encerramento líquido de 257.703 vagas no mês passado

Todos os setores do mercado de trabalho formal brasileiro apresentaram fechamento líquido de postos de trabalho em dezembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O maior fechamento de postos formais partiu do setor de serviços, com encerramento líquido de 257.703 vagas no mês passado. Isso equivale a pouco menos da metade do fechamento total de 535.547 postos formais registrado em dezembro.

Em seguida, aparecem a indústria, com fechamento líquido de 116 422 postos de trabalho; a construção civil, com encerramento de 89.673 vagas; a agropecuária, com saldo negativo de 46.672; e o comércio, com fechamento de 25.084 postos.

Unidades da Federação em dezembro

Todas as 27 Unidades da Federação tiveram saldos negativos de emprego formal em dezembro. São Paulo teve o maior fechamento de vagas, de 190.569. O menor resultado apareceu em Roraima, que encerrou 566 postos de trabalho formal.

Salário médio de admissão em dezembro

O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.162,22, 1,57% acima do mesmo período de 2023. Na comparação com novembro de 2024, caiu 0,04%.

Veja também