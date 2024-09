A- A+

Empregos Recife registra 3.166 novos empregos em Agosto e lidera contratações em Pernambuco Dados do Caged mostram a capital pernambucana como a segunda capital do Nordeste que mais contratou trabalhadores formalmente

Pelo oitavo mês consecutivo, Recife registrou saldo positivo de empregos formais. Foram 3.155 novas carteiras de trabalho assinadas em Agosto, consolidando a cidade como um dos principais polos de empregabilidade do Nordeste, onde ocupa a segunda posição em contratações.

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Desde janeiro de 2021, início da gestão do prefeito João Campos (PSB), Recife já criou um total de 94.543 empregos, elevando o estoque de postos de trabalho para 557.009.

“Mais um mês que o Caged nos mostra o Recife com saldo positivo de empregos formais, cravando que o setor privado sente a segurança de investir na cidade. É o que a gente busca sempre. A Prefeitura, com diversas obras entregues e em andamento, é um motor do crescimento, mas o trabalho paralelo junto às empresas tem o objetivo de criar o ambiente favorável e de previsibilidade para que as empresas apostem em ampliações no Recife, em novos aportes e contratando pessoas da nossa cidade. Gerar oportunidades é um caminho difícil e um resultado com crescimento consecutivo pelo oitavo mês é ainda mais desafiador. Só mostra que a cidade criou a estrutura de desenvolvimento para a economia deslanchar”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Setores em destaque

Em agosto, o total de admissões foi de 20.213, enquanto 17.047 trabalhadores foram desligados, resultando em um saldo de 3.166 novos postos. O setor de serviços liderou as contratações, com 12.871 admissões e 10.255 desligamentos, gerando um saldo positivo de 2.616 empregos. O comércio e a indústria também contribuíram, com 532 e 51 novas vagas, respectivamente. No entanto, os setores da construção e agropecuária apresentaram resultados negativos, com perdas de 32 e 1 postos de trabalho.

Dados demográficos

A análise demográfica revela que as mulheres foram maioria nas novas contratações, com 1.631 empregos, contra 1.535 para os homens. Em termos de escolaridade, os profissionais com ensino médio completo se destacaram, gerando 2.371 novas vagas. A faixa etária com maior crescimento foi a de 18 a 24 anos, que contabilizou 1.498 novos postos.

