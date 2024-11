A- A+

Transição energética Recife sedia seminário sobre energia elétrica em 2025; confira detalhes A 28ª edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica reunirá especialistas, pesquisadores e representantes das principais empresas do setor

Com debates sobre a transição energética, o aumento de fontes renováveis e o avanço de tecnologias, a cidade do Recife sedia, entre os dias 19 e 22 de outubro de 2025, a 28ª edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE).

O evento, promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e coordenado pela Eletrobras, reunirá especialistas, pesquisadores e representantes das principais empresas do setor para troca de conhecimentos e inovações.

A expectativa é que o evento tenha um público de 3 mil pessoas. Durante os quatro dias do seminário, serão discutidos 98 temas, em 16 grupos de estudo, além de 13 painéis especiais e em torno de 500 trabalhos técnicos e suas apresentações.

O seminário também tem o objetivo de ser um ambiente de networking e parcerias entre as empresas do setor na “Feira de Negócios”, que deve reunir cerca de 100 expositores.

“O Nordeste possui uma posição estratégica para a segurança energética do País, destacando-se como um importante polo de energia renovável, alimentando, inclusive, outras regiões do Brasil. Suas características e potencialidades permitem que sonhemos com voos ainda maiores, com a abertura para novas possibilidades de trocas comerciais com todo o mundo”, explicou o presidente da Eletrobras Chesf, João Henrique Franklin.

Programação

A programação incluirá palestras, painéis e apresentações de trabalhos técnicos e abordará os principais desafios e tendências da produção e transmissão de energia elétrica.

Segundo os organizadores, a capital pernambucana foi escolhida para sediar o evento por sua infraestrutura e seu crescente papel no setor energético nacional.

Atualmente, o seminário está na fase de recebimento de informes técnicos e aceitará envios até o dia 17 de novembro de 2024. Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do evento.

