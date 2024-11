A- A+

Transnordestina Na COP 29, ministro Renan Filho reafirma compromisso com ramal pernambucano da Transnordestina Segundo o ministro, o projeto inicial prevê um orçamento de R$ 500 milhões do Governo Federal

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o projeto inicial do ramal pernambucano da Transnordestina prevê um orçamento de R$ 500 milhões do Governo Federal, durante encontro com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, na COP 29, em Baku, no Azerbaijão.

De acordo com o ministro, o plano atual está sendo adaptado para atender uma nova lógica de investimento público e a expectativa é que as obras sejam retomadas no Estado em 2025.

"Vamos colocá-la em obra em Pernambuco, pois o Governo Federal entende que não há estratégia de desenvolvimento para o Nordeste que não coloque o Estado de Pernambuco no centro dessa estratégia", afirmou Renan Filho.

O ministro ressaltou que está em diálogo com a governadora Raquel Lyra e com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de estar aberto a novos debates com a Fiepe.

Para Bruno Veloso, presidente da Fiepe, a Transnordestina representa um avanço crucial para o crescimento econômico do Nordeste e, em especial, para Pernambuco.

“A interligação dos estados e o escoamento da produção são fatores fundamentais. Ficamos felizes em poder dar essa notícia ao setor industrial e ao povo pernambucano”, declarou.

A Transnordestina é um projeto de infraestrutura prioritário, com a meta de conectar áreas estratégicas da região ao mercado nacional e internacional, impulsionando o desenvolvimento regional e beneficiando setores produtivos essenciais.

