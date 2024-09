A- A+

Evento gratuito Recifitness terá exposição de feira, cursos e palestras no Recife Expo Center neste final de semana O evento é gratuito, a organização solicita 2k de alimentos para instituição "Portal Social da Ponte", como ingresso social, e terá uma série de cursos e palestras pagos com certificado de participação

O centro de convenções “Recife Expo Center” receberá, no sábado (28) e domingo (29), das 10h às 20h, a feira Recifitness, um dos maiores eventos fitness do ano. O evento trará uma série de cursos e palestras voltados para a gestão de academias, marketing e inteligência artificial.

O Recifitness reunirá 60 expositores de maquinários e equipamentos para academias, boxes, centros de treinamentos; roupas de ginástica, suplementação, alimentação saudável, tecnologia gym, serviços de bem-estar e saúde.

Já estão confirmados 14 estandes de maquinários e equipamentos de academia, sendo o ticket médio de negociação em cada marca expositora de R$ 500 mil, atingindo principalmente empresas do nordeste com grandes holdings do sudeste.

Com sala vips para empresários e representantes das marcas realizarem transações comerciais, a feira, por estatística passada, deve movimentar R$5 milhões na rodada de negócios. As negociações começam durante os eventos e seguem por até 30 dias.

Haverá workshops, palestras, competições de dança e cross training, serviços de saúde e bem-estar gratuitos para os visitantes pelo SEST/SENAT. Plataformas tecnológicas para academias e centros de treinamento também estarão em exposição.

O SEST/SENAT estará como expositores da Recifitness oferecendo serviços gratuitos de bem-estar e saúde para os visitantes, como aferição de pressão, massagem, ventosaterapia, auriculoterapia e consultas com nutricionista.

O Recifitness terá um game show de dança chamado de Batalha das Academias e a Batalha de Cross, competição de cross training, envolvendo dezenas de boxes da região. Baseado-se nas edições dos anos anteriores, estipula-se que 10 mil pessoas deverão visitar as feiras.

A organização solicita a entrega de 2Kg de alimentos, como ingresso social, que permitirá ao visitante andar pela feira e pelas áreas de competições. A arrecadação dos alimentos beneficiará o “Instituto Portal Social da Ponte”, que fica no Forte do Brum, Bairro do Recife. Entre os expositores, destacam-se: maquinários e equipamentos para academias, suplementação, alimentação saudável e roupas de ginásticas, com blusinhas a partir de R$ 5.

Os cursos e as palestras são pagos e oferecem certificados digitais reconhecidos como horas complementares, proporcionando não apenas conhecimento atualizado, mas também um acréscimo valioso ao currículo profissional do participante.

O coordenador acadêmico da Recifitness e profissional de educação física, Ítalo Mesquita, falou sobre a importância dos cursos e das palestras para o sucesso profissional no setor fitness.

"Estamos muito animados com a programação deste ano na Recifitness. A integração entre gestão de academias, marketing e inteligência artificial é fundamental para o sucesso no setor fitness moderno. Nossos cursos e palestras foram cuidadosamente elaborados para fornecer insights práticos e estratégias inovadoras que ajudam os profissionais a se destacarem em um mercado competitivo. A certificação digital e a validação como horas complementares são apenas um bônus adicional, assegurando que o aprendizado seja tanto enriquecedor quanto reconhecido no ambiente acadêmico e profissional".

Temas dos cursos e das palestras

“Marketing e fitness: o desenvolvimento e modernização de vendas para academias” (Rodrigo Cavalcanti e Roberto Azevedo).

“Cirurgia bariátrica: desmistificando seus benefícios e malefícios dentro da visão do treinamento” (Priscila Cartaxo).

“O futuro da gestão das academias com a inteligência artificial: do planejamento à execução de sucesso” (Leandro Batista).

“As novas compreensões sobre a hipertrofia na medicina: a hora de mudar o foco” (Matheus Baltar).

“O que não te contaram sobre o marketing digital: o que há de novo no ramo do mercado digital para o ramo fitness” (Felipe Pereira).

A Recifitness se destaca como um evento essencial para o trade fitness em Pernambuco, reunindo especialistas, profissionais e fãs do setor. A coordenadora geral da feira e publicitária, Juliana Medeiros, destaca a importância do evento para a comunidade local e nacional.

"A Recifitness se consolidou como um ponto de encontro essencial para que todos os profissionais de academias, nutricionistas e atletas possam se conectar, compartilhar conhecimentos e explorar novas tendências no setor. A feira é uma oportunidade única para atualizar-se sobre inovações, técnicas e produtos que estão moldando o futuro do fitness em nossa região”, declarou.

O setor de suplementação nutricional e alimentação saudável tem se destacado, principalmente pelo fato das pessoas pesquisarem mais sobre qualidade de vida.

"Neste ano, cresceu em 20% a procura por expositores de alimentos veganos. Grandes marcas de suplementos esportivos já garantiram presença, alimentos integrais e orgânicos e energéticos”, destaca a nutricionista Thay Miranda, coordenadora acadêmica da Recife Nutrition.

Recife Nutrition: nutrição, alimentação e suplementação

A Recifitness terá uma sessão dedicada a explorar o mundo da nutrição, suplementação e alimentação saudável, a Recife Nutrition. A coordenadora acadêmica da Recife Nutrition, Thay Miranda, fala sobre a importância dos cursos e atividades que serão oferecidos.

"A Recife Nutrition é uma parte vital da Recifitness. Oferecemos uma série de cursos e workshops para profissionais de nutrição, atletas e qualquer pessoa interessada em melhorar sua dieta e saúde. Estes cursos são projetados para fornecer informações práticas e atualizadas sobre nutrição esportiva, suplementação e hábitos alimentares saudáveis. Acreditamos que, com o conhecimento certo, todos podem alcançar seus objetivos de saúde e bem-estar", diz.

Cursos e palestras da Recife Nutrition

“Estratégias eficientes no fisiculturismo: bulking, cutting, finalização e pós-competição do atleta” (Rodrigo Moreira).

“Os 4 pilares de emagrecimento em mulheres com SOP” (Carol Faria).

“Microbiota intestinal e exercício (Hayane Leite).

“Marketing aplicado à nutrição: da captação ao consultório (Nutri Fofo).

“Emagrecimento e metabolismo (Dudu Haluch).

Expositores da Recifitness e Recife Nutrition em 2024

Bad Bull, Frutis, Vitalli Fitness, Red Lion Nutrition, Lion Fitness, Shopping Fitness, Total Health, Cref12/PE, Square Tech, Fitness e Praia, BSCross, Lojão Fitness, LocFit, One Pro Fitness, Pharmapele, GOB Fitness, AM Fitness, Playfit, Açaíse, Protein Lounge, Bistrô Fit, Loffee, Food Mix, Hosta La Pizza, Mamtrara, Verde Mente, Ki Churros, Vaccine, La Builder, Com amor, Mariana, Tubiba, Samed, Space Totem, Grupo SVM, GO Mark, Loop, Gladark, Banco do Nordeste, Tecnografic, Climatizadores Vent Brisa, MoviCidade, Fênix, SEST/SENAT, LiminaFit, R-Cárdio, VO6 Fitness, Savory, Bokus, Fábrica Play, Imperious, MVB Distribuidora, Frostym, entre outras.

