A- A+

BRASIL Reforma tributária: relator no Senado inclui armas e munições em imposto seletivo Itens haviam sido retirados do "imposto do pecado" pela Câmara dos Deputados

O parecer da regulamentação da Reforma Tributária no Senado Federal acrescentou novamente as armas e munições no imposto seletivo, que irá recair sobre produtos ou serviços que trazem prejuízos à saúde e ao meio ambiente.



Os itens estavam no texto original do governo, mas foi retirado pelos deputados no relatório da Câmara.

Durante a votação da proposta na Casa, o PSOL pediu a reinclusão das armas por meio de um destaque. Mas a sugestão foi derrubada por 316 votos contra.

A expectativa é de que a inclusão de mais itens no imposto seletivo possa compensar a concessão de benefícios, como uma cesta básica robusta e a ampliação do cashback.

O CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) será a parte federal do futuro IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Também será parte do IVA o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). O novo tributo irá substituir os cinco impostos sobre consumo existentes hoje: PIS, Cofins, IPI, ICMS, ISS e IPI.

O texto de Braga será lido a partir das 16h na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que a votação ocorra na quarta-feira (11).

Veja também

NEGÓCIOS Mondelez estaria negociando a compra da fabricante de chocolate Hershey nos EUA