leilão Relógio de luxo esculpido de meteorito que atingiu a Terra há 1 milhão de anos vai a leilão Marca chinesa espera arrecadar entre R$ 47 mil e R$ 95 mil com protótipo do B/1 em evento em Nova York

Os designers da Toledano & Chan, de Hong Kong, decidiram inovar no segmento das joias e criaram um relógio de luxo esculpido inteiramente a partir de um meteorito que atingiu a Terra há cerca de um milhão de anos. Outras partes do Muonionalusta já haviam sido usadas para compor mostradores, mas não a caixa e as alças que se encaixam à pulseira, ressaltaram os profissionais.

A expectativa dos artistas é que o protótipo do B/1M arrecade entre US$ 8 mil e US$ 16 mil — entre R$ 47 mil e R$ 95 mil, na cotação atual — no leilão Time for Art, da Phillips Watches, em Nova York, neste sábado.

A CNN explica que a força da colisão com a Terra fez fragmentos do meteorito se espalharam pelo planeta — os primeiros destroços do Muonionalusta foram encontrados em 1906, na vila de Kitkiöjärvi, na Suécia, O artista Phillip Toledano se recusou a dizer à rede americana quanto pagou pela matéria-prima, mas explicou que o grama desse material bruto pode valer mais que o ouro.

— Não há árvores de meteorito, então é muito caro trabalhar com ele — disse Toledano à CNN. — E o mais irritante é que, enquanto quando você trabalha com ouro, se sobrar pedaços, você pode reciclá-los para outros projetos, mas não pode [fazer isso] com meteorito.

A peça não dispõe de números nem símbolos, mas os donos da marca descartam preocupações sobre possíveis dificuldades de leitura das horas.

Os artistas precisaram revestir a peça para evitar que ela fosse danificada pela ferrugem. Toledano ressaltou que o material agrega à estética da peça "estrias multidirecionais", os chamados "padrões Widmanstätten", que contrastam com a pulseira de pele de avestruz.

O artista Phillip Toledano e o relojoeiro Alfred Chan uniram forças e criaram a marca em 2021. Lançaram peças em aço e, agora, pretendem desenvolver uma produção limitada do B/1M. Segundo a Phillips Watches, a inspiração da nova joia "brutalista" foram as formas angulares do movimento do pós-guerra e as janelas do Breuer Building de Nova York.

