Concurso Resultado do Concurso Caixa para as provas de nível superior está disponível Resultado do Concurso da Caixa 2024 para nível superior foi divulgado; candidato deve acessar o site da Fundação Cesgranrio

O resultado das provas objetivas do concurso Caixa para os cargos de nível superior foi divulgado. As notas preliminares da avaliação discursiva também estão disponíveis. As provas do concurso da Caixa Econômica Federal foram aplicadas no dia 26 de maio. No total, serão oferecidas 4.050 vagas no país.

Como consultar o resultado do Concurso Caixa?

Para conferir o resultado do Concurso Caixa, o candidato deve acessar o site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora da seleção.

O Concurso da Caixa foi adiado?

A prova foi aplicada em todos os estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade na região. Foram, ao todo, mais de 1,2 milhão de inscritos em todo país.





Calendário do Concurso da Caixa 2024

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março

Realização das provas (primeira e segunda etapas): 26 de maio

Gabarito: 27 de maio

Divulgação de resultados: a partir de agosto

Prazo de convocação dos aprovados: o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano. A chamada dos candidatos vai ocorrer dentro deste período.

Como ver o gabarito do Concurso Caixa?

Todos os candidatos foram avaliados em duas etapas: a primeira, através de uma prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, e a segunda, com prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, houve ainda prova de títulos.

Para acessar o gabarito da prova do Concurso Caixa, o candidato precisa logar na área do candidato do site da Cesgranrio com o CPF e a senha.

Quem quiser entrar com recurso acerca de alguma questão, a organização disponibiliza a interposição somente entre hoje, 27, e amanhã, terça-feira, 28 de maio. A solicitação deve ser feita pelo site da banca organizadora.

Vagas para concurso da Caixa

A maior parte das vagas é para ensino médio, e o concurso terá cotas para deficientes (6%) e negros (20%).

Veja abaixo o número de postos de trabalho que serão abertos, incluindo cadastro de reserva, e os salários iniciais:

Vagas para ensino médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O edital pode ser conferido aqui.

Vagas para ensino superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

O edital pode ser conferido aqui.

Além do salário, os aprovados do Concurso Caixa terão direito aos seguintes benefícios:

auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação - R$799,38;

13º cesta alimentação - R$799,38;

auxílio-creche/auxílio babá - R$602,81;

assistência à saúde;

previdência complementar.

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

A segunda etapa será prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

