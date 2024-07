Coop Story: Conheça o concurso gratuito de criação de stories e saiba como participar

A- A+

O Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado de Pernambuco (OCB/PE) está promovendo a 4ª edição do concurso gratuito Coop Story.

O objetivo do concurso é fazer com que as pessoas ingressem no universo do cooperativismo, movimento social e econômico que se baseia na união e cooperação.

Para participar, é necessário criar um story que transmita uma mensagem sobre cooperativismo, destacando as vantagens, a importância, os princípios, entre outros temas, que contribuam para uma mensagem positiva sobre o segmento. A linguagem é livre e os inscritos podem criar personagens, usar músicas, textos, paródias, etc. Os critérios para classificação contemplam conteúdo e criatividade.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 9 de julho. As regras para o concurso podem ser conferidas no link.

O concurso será dividido em três categorias: Infantil (até 12 anos), Juvenil (de 13 a 17 anos) e Adulto (a partir de 18 anos). De cada categoria, serão classificados cinco finalistas que seguirão para a votação popular na qual serão escolhidos os melhores stories do concurso 2024.

Os vencedores do Coop Story serão decididos por júri e voto popular. No caso dos jurados, será escolhido o melhor story do concurso, dentre todas as categorias, e o ganhador receberá um kit exclusivo do Sistema OCB/PE.

Caso o participante tenha 18 anos ou mais, também ganhará uma vaga no World Coop Management (WCM), em Minas Gerais, com custeio de deslocamento e diária com pensão completa. O vencedor produzirá, ainda, um conteúdo (vídeo), a ser veiculado nas redes sociais da OCB/PE.

O vencedor do Prêmio Escolha do Júri não segue para a Votação Popular.

Para a votação popular, o Júri irá indicar 15 finalistas para a votação em link a ser disponibilizado na plataforma do Instagram da organização, que receberão kits do Sistema OCB/PE e das cooperativas parceiras.

O 1º lugar da categoria Adulto recebe um kit exclusivo do Sistema OCB/PE, além de garantir uma vaga no World Coop Management (WCM), em Minas Gerais, com custeio de deslocamento e diária com pensão completa.

O 1º lugar da categoria Juvenil e da categoria infantil recebem um kit exclusivo do Sistema OCB/PE e um dia de lazer (day use) em uma pousada ou parque com acompanhante (almoço e lanche incluído), e um kit exclusivo do Sistema OCB/PE. O prêmio será disponibilizado entre agosto e setembro de 2024.

Os stories inscritos por alunos de cooperativas educacionais feitos com a ajuda de um professor concorrem a premiação Professor Incentivo. Caso o aluno assistido seja vencedor na categoria Juvenil ou Infantil, o professor ganhará uma viagem para a WCM também. Para concorrer, na inscrição, deverá ser inserido o nome do professor.

Os vencedores de todas as categoria produzirão um vídeo a ser veiculado nas redes sociais da OCB/PE.

As cooperativas que tiverem cinco stories classificados entre os 15 finalistas receberão um vídeo institucional para divulgação de seus produtos e serviços. Os conteúdos a serem produzidos pelos vencedores serão divulgados nos canais de comunicação do Sistema OCB/PE e compartilhados com as cooperativas pernambucanas.

Embora seja uma iniciativa de Pernambuco, stories de todo o Brasil podem participar.

