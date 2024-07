A- A+

ESCOLA DE SAMBA Com arte sobre líder de quilombo pernambucano, estudante de Olinda vence concurso da Viradouro Tema do enredo é "Malunguinho, o mensageiro de três mundos"

A estudante Brunna Félix do Carmo venceu um concurso que elegeu a identidade visual do enredo 2025 da escola de samba Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A marca, sobre um líder de quilombo pernambucano, vai estampar todas as plataformas, elementos e materiais da agremiação.

Com a identidade visual, a aluna da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Argentina Castello Branco, localizada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passará a fazer parte da equipe de criação da agremiação e ainda irá acompanhar o desfile do próximo ano na Marquês de Sapucaí.

De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, o concurso foi aberto para todas as escolas jurisdicionadas à Gerência Regional de Educação (GRE) Metropolitana Norte. Ao todo, 143 trabalhos foram enviados.

"Estou radiante de felicidade e completamente surpresa. Meu coração chega a transbordar de alegria. Sempre vejo os desfiles das escolas de samba do Rio pela TV, mas nunca imaginei que um dia estaria aqui vivendo isso. É um misto de emoções maravilhosas que me fazem sorrir sem parar", relatou Brunna Félix, que esteve no barracão da Viradouro, no Rio, na última semana, para conhecer as dependências e os patrimônios da agremiação.

A ideia era que os alunos criassem uma ilustração com o símbolo do próximo enredo da Viradouro, que será “Malunguinho, o mensageiro de três mundos”.

Arte criada pela estudante Brunna Félix (Arte: Brunna Félix)

Malunguinho é ainda uma entidade espiritual afro-ameríndia presente nos terreiros de diferentes religiões no Brasil, sobretudo no Nordeste. Ele foi líder do quilombo do Catucá, em Pernambuco, que se estendia de Goiana, na Mata Norte, ao Recife, e aprendeu com indígenas, há 200 anos, o segredo da força das ervas.



A Viradouro publicou, em abril, um teaser sobre o enredo. Assista:

Desde o lançamento do edital do concurso da Viradouro, em abril, os estudantes das escolas da GRE Metropolitana Norte puderam aprender sobre a figura de Malunguinho.



"A escolha do desenho de Brunna não apenas reconhece seu talento artístico, mas também incentiva seu crescimento pessoal, sua autoconfiança e de tantos outros que se veem nela por serem estudantes de escola pública", destacou o coordenador geral de educação integral e profissional da GRE Metronorte, Wanderson José Oliveira.

Desfile de 2025

Essa será a primeira vez que as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio terão três dias de disputa. Em vez de seis escolas no domingo e na segunda-feira, como era até este ano, serão quatro desfiles por dia, incluindo a terça-feira no calendário.

Os desfiles serão em 2, 3 e 4 de março de 2025. A Viradouro será a terceira e penúltima escola a entrar na avenida no primeiro dia.

