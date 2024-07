Pernambuco abre inscrições de supletivo para conclusão de ensinos fundamental e médio

A- A+

Quem deseja concluir os ensinos fundamental e médio pode se inscrever para o Exame Supletivo Anual 2024, ofertado pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE).

As inscrições podem ser feitas até 31 de julho no site da pasta.

Podem participar da seleção:

- Pessoas que tenham 15 anos e que não tenham concluído o ensino fundamental;

- ou que tenham 18 anos e não tenham concluído o ensino médio no dia do certame.

A prova também será aplicada para as pessoas privadas de liberdade nas cadeias públicas e unidades socioeducativas para adolescentes infratores.

As provas serão realizadas em 20 de outubro para candidatos em geral, e no dia seguinte, 21 de outubro, para candidatos privados de liberdade nas unidades prisionais ou cadeias públicas.

Os gabaritos e os cadernos de questões serão divulgados em 4 de outubro. O resultado final do Exame Supletivo 2024 será divulgado no site da SEE no dia 7 de janeiro.

Inscrição

No ato da inscrição, candidatos devem preencher todos os campos do formulário on-line, indicando o nível de ensino, os componentes curriculares de sua opção e o local de realização da prova, conforme o estabelecido no edital.

Para ter acesso ao local de prova, o participante deverá acessar/imprimir o cartão de inscrição, disponível no site da SEE a partir de 19 de setembro.

Segundo a SEE, o participante que não tiver acesso à internet pode utilizar os computadores das escolas públicas estaduais, mediante consulta prévia e autorização da gestão.

Provas

Inscritos no nível fundamental farão provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol).

Já os inscritos no nível médio farão provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Filosofia, Arte, Sociologia e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol).

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir, no mínimo, média 6,0 em cada disciplina.

Atendimento especial

A seleção ainda prevê que estudantes com deficiência visual podem solicitar prova em Braille, fiscal ledor ou prova ampliada.



Já estudantes com deficiência auditiva podem solicitar intérpretes, e pessoas com deficiência física, se houver necessidade, devem requerer atendimento especial.

O participante em regime carcerário ou em cadeia pública realizará a prova na própria unidade prisional, não sendo necessário acessar o cartão de inscrição.

Cronograma

Divulgação do edital: 28/06/2024

Inscrição de participantes: 01/07 a 31/07/2024

Correção de dados da inscrição dos participantes: 01/07 a 31/07/2024

Cartão de inscrição: A partir do dia 19/09/2024

Realização da prova objetiva para o público em geral: 20/10/2024

Realização da prova objetiva para os apenados (pessoas privadas de liberdade): 21/10/2024

Divulgação do gabarito e dos cadernos de questões: 24/10/2024

Recebimento de recursos do gabarito: 29 e 30/10/2024

Novos gabaritos pós-recursos: 07/11/2024

Resultado final: 07/01/2025

Supletivo

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, o exame supletivo é uma política pública de certificação para pessoas que desenvolveram as competências, habilidades e saberes em diferentes espaços formativos.

Também é destinado às pessoas que frequentaram o espaço escolar durante algum tempo, mas não conseguiram concluir os estudos nos níveis fundamental ou médio.

Outras informações

Outras informações podem ser adquiridas por meio dos canais de atendimento disponíveis, como e-mail [email protected] ou pelos números de telefones (81) 3183-8375 / (81) 3183-8382 / (81) 3183-8392.

Confira a íntegra do edital do Supletivo

