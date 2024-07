A- A+

solidariedade Quadrilha Junina Dona Matuta, do Recife, abre vaquinha para participar de concurso no Piauí O grupo busca financiamento para custear participação no evento, que acontece neste sábado (6); veja como ajudar

A Quadrilha Junina Dona Matuta, baseada no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, lançou uma vaquinha para participar da 20ª edição do Festival Nordestão de Quadrilhas Juninas, que acontecerá em Teresina, no Piauí. A competição integra o XLVI Encontro Nacional de Folguedos.

Para integrar o evento, que será realizado neste sábado (6), o grupo busca contribuições por meio da chave pix: [email protected]. A ajuda pode ser de qualquer valor.

Neste ano, o grupo ficou em terceiro lugar do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife, que aconteceu no Sítio Trindade, Zona Norte da capital. A quadrilha ficou atrás apenas da campeã, Raio de Sol, e da vice, Lumiar.

Apesar de todo o empenho, a Quadrilha Junina Dona Matuta tem recursos financeiros escassos para custear a viagem. Com a campanha virtual, o grupo visa alcançar o valor de R$ 50 mil, que seria suficiente para a contratação do aluguel de dois ônibus e um caminhão.

“Participar deste concurso é um sonho para todos nós. Estamos trabalhando duro para fazer bonito e representar bem o nosso estado. Contamos com o apoio de todos para que esse sonho se torne realidade”, declarou o produtor cultural e coordenador do grupo, Vanbaster Oliveira.

Quadrilha Junina Dona Matuta abre campanha de arrecadação. - Foto: Marcos Pastich/PCR

Saiba mais sobre a quadrilha

Fundado em maio de 2006, o grupo surgiu da união de jovens veteranos, que já tinham o objetivo de brincar o São João. Em uma conversa com um grupo de amigos em um bar chamado Dona Matuta, no bairro do Ipsep, Zona Oeste do Recife, a quadrilha foi fundada.

Ao longo de duas décadas, a Dona Matuta conseguiu importantes títulos, entre eles: Campeão do Concurso de Quadrilhas Juninas da TV Globo Pernambuco (2012). Também foi vencedora por cinco vezes do Concurso de Quadrilhas da Globo nos anos de (2009, 2010, 2012, 2014 e 2019). Ainda em 2019, conquistou a vaga de vice-campeã do Concurso da União Nordestina de Entidades Juninas.



