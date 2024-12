Rodovias para o Litoral Sul de Pernambuco devem receber até 350 mil veículos no fim de ano

A- A+

Com o aumento das viagens para as festas de fim de ano, férias escolares e celebrações de Natal e Ano Novo, as rodovias que dão acesso ao Litoral Sul de Pernambuco, como a Rota do Atlântico (CRA) e a Rota dos Coqueiros (CRC), administradas pela Monte Rodovias, esperam um crescimento expressivo no tráfego. Essas vias são as principais rotas para destinos populares como Porto de Galinhas, Muro Alto, Paiva e outras praias da região, que atraem milhares de visitantes durante o verão.

Fluxo

De 23 de dezembro a 2 de janeiro, a expectativa é que a Rota dos Coqueiros registre um tráfego de até 120 mil veículos, representando um aumento de 48% em relação ao movimento diário habitual. Na Rota do Atlântico, o número pode chegar a 230 mil veículos, configurando um aumento de 13%. Para atender à demanda, as concessionárias reforçaram as operações, incluindo a presença de atendentes "papa-filas", que realizam o pagamento de pedágios de forma antecipada.

Segurança

Ambas as rodovias dispõem de serviços essenciais para garantir a segurança dos motoristas, como guinchos, ambulâncias, carros-pipa e monitoramento 24 horas. Veículos de inspeção realizam rondas frequentes, prontos para atender emergências, incluindo panes mecânicas e trocas de pneus. Os números de emergência estão disponíveis para facilitar o contato: CRC (0800 281 0 281) e CRA (0800 031 0009).

Dicas

Para uma viagem mais tranquila, a Monte Rodovias sugere evitar horários de pico nas praças de pedágio e utilizar opções como pagamento por aproximação ou TAGs (Identificadores de Veículos Automáticos), que permitem o pagamento automático e agilizam o fluxo. Além disso, respeitar os limites de velocidade e dirigir com atenção são práticas indispensáveis para evitar acidentes e garantir a segurança de todos.

Inovações

A Monte Rodovias, primeira rodovia 100% digital do Brasil, implementou um sistema de autoatendimento que reduz filas e facilita o tráfego. Painéis de LED instalados nas vias oferecem informações em tempo real sobre o trânsito, clima e atualizações, contribuindo para uma experiência mais eficiente e segura.

