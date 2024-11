A- A+

TECNOLOGIA Saiba em quais smartphones o WhatsApp pode deixar de funcionar a partir deste mês Dispositivos podem não ser mais compatíveis com aplicativo de mensagens

O WhatsApp implementa novas atualizações constantemente. Como resultado disso, é importante que o celular que tenha o app instalado tenha capacidades suficientes para aceitar todas as alterações feitas pelo aplicativo de mensagens instantâneas da Meta. Se um dispositivo não tiver os recursos necessários, o aplicativo não será mais compatível com ele.

A Central de Ajuda do WhatsApp aponta que celulares compatíveis devem contar com um desses sistemas operacionais.

Celulares com Android 5.0 e versões posteriores

Celulares com iOS 12 e versões posteriores

Celulares rodando KaiOS 2.5.0 e posterior, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2

Caso o celular não atenda a esses requisitos, o WhatsApp provavelmente deixará de funcionar nesta mês. Por isso, listamos os celulares nos quais o aplicativo pode deixar de funcionar.





Veja abaixo alguns dos celulares que podem ficar sem WhatsApp neste mês.

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Outras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956

UMI X2

ZTE Grand S Flex

Como evitar que meu celular fique sem WhatsApp?

Se você quiser evitar que seu celular fique sem WhatsApp, você terá que seguir uma série de recomendações:

Mantenha seu dispositivo atualizado com o sistema operacional mais recente para garantir que o WhatsApp funcione corretamente

Troque de aparelho se ele corresponder à lista citada acima, pois será quase impossível para o celular manter o WhatsApp atualizado

Baixe uma versão mais antiga do WhatsApp. Este último ponto não é recomendado porque o motivo pelo qual o aplicativo é constantemente atualizado é para fornecer aos usuários as ferramentas de segurança necessárias para continuar usando o aplicativo sem descuidar da privacidade do usuário.

